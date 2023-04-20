Pedallar iyilik için dönecek

AKRA Gran Fondo Antalya by AG Tohum amatör yol bisikleti yarışından elde edilecek kayıt gelirleri deprem felaketinden etkilenen çocuklar için kullanılacak.

Dünyanın dört bir yanından yüzlerce bisikletçiyi buluşturacak olan amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum için kayıtlar sona eriyor. Yarışa katılmak isteyen bisikletçiler, 24 Nisan Pazartesi akşamına kadar kaydolarak benzersiz iki parkurda pedalları iyilik için döndürebilecek. Dev organizasyonun kayıtları ise https://www.akragranfondoantalya.org/ adresinden devam ediyor.

Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından 2018'den bu yana düzenlenen yarış, bu yıl 'Pedallar İyilik İçin Dönüyor' teması ile gerçekleşecek ve 24 Nisan'da kayıtlar son bulacak. Yarış 30 Nisan Pazar günü Kemer Olbia Park'tan start alacak. Yarıştan elde edilecek kayıt gelirleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkisi altına alan depremden etkilenen çocuklar için kullanılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile kayıtlardan elde edilecek gelirler afet bölgesindeki çocukların yaşam ve eğitim standartlarını iyileştirmek için kullanılarak, sporun birleştirici ve iyileştirici gücü bir kez daha vurgulanacak.

Pek çok ülkeden gelen bisikletçiler, Antalya-Kemer'in güzel coğrafyasında yüzlerce kilometre boyunca benzersiz parkurlarda birbirleriyle yarışacak. Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 98 kilometrelik AKRA Parkuru ve 49 kilometrelik AG Tohum parkurları nefesleri kesecek.

Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kemer Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) katkıları ile düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum yarışına Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Airport, Diana Travel, Paloma Hotels, Regnum Carya, Zemzem, Ceysu, Antalya Akvaryum, Yaşam Hastaneler Grubu, Salcano, Shimano, sponsor olurken, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB), Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV), Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Akdeniz Reklamcılar Derneği (ARD) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) de organizasyona destek verenler arasında yer alıyor. - İSTANBUL