Branş farklı küstahlık aynı! Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart

Fenerbahçe maçında Türk karşıtı tezahüratlar ve tarihi göndermeler tepki çekti. EuroLeague'in 12. haftasında Partizan– Fenerbahçe Beko maçı öncesi Belgrad'da tribünlerde açılan skandal pankart ve uzun süren Türk karşıtı sloganlar büyük tepki topladı. EuroLeague yönetiminin sessizliği ise eleştiri konusu oldu.

TARİHİ GÖNDERME İÇEREN PANKART BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 12. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan ile Belgrad'da karşılaştı. Karşılaşma öncesinde tribünlerde provokatif bir pankart açıldı.

Pankartta, Osmanlı Padişahı I. Murad'ı 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda hançerlediği iddia edilen Sırp şövalyesi Miloş Obiliç tasvir edildi. Söz konusu görsel, Türk taraftarlar ve kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

TRİBÜNLERDE DAKİKALARCA TÜRK KARŞITI TEZAHÜRAT

Skandal pankartın ardından Belgrad Arena'nın tribünlerinde uzun süre Türk karşıtı sloganlar atıldı. Sırp taraftarların dakikalarca söylediği:

"Her Türk bilir, Sırp oğlu Obiliç'in Sultan Murat'ı nasıl hançerlediğini." sloganı yaygın şekilde duyuldu. Bu anlar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve uluslararası spor ortamında tartışma yarattı.

EUROLEAGUE'DEN SESSİZLİK

Yaşanan provokatif olaylara rağmen EuroLeague yönetiminin müdahalede bulunmaması eleştirildi. Özellikle organizasyonun daha önce Türk takımlarına yönelik siyasi eylemlere kısıtlama getirmesi, bu çifte standart iddialarını güçlendirdi.

Ayrıca Partizan'ın efsane koçu ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zeljko Obradovic'in de olaylara herhangi bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

FENERBAHÇE PARKEDEN GALİP AYRILDI

Tüm provokasyonlara rağmen Fenerbahçe Beko, Belgrad deplasmanında oynadığı karşılaşmayı 99-87 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti. EuroLeague ve FIBA'nın, bu açık provokasyon sonrası Partizan'a nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ: EN İYİ CEVABI OYUNCULAR VERDİ

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunacaklarını belirtti.

Ciritci yaptığı açıklamada, "Bu koreografi biz orada idman yaptığımızda da duruyordu. Yetkililere gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ona rağmen bunun asılmasına izin verdiler. Biz maçtan sonra da yetkililerle görüşüp bu durum hakkında açıklama istedik. Gerekli yerlere şikayetimizi tekrar bildireceğiz ama en iyi cevabı sahada oyuncular verdi. İnşallah rövanşta da onları güzelce ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.