Branş farklı küstahlık aynı! Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart

Branş farklı küstahlık aynı! Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart
Güncelleme:
EuroLeague'in 12. haftasında Partizan–Fenerbahçe Beko maçı öncesi Belgrad'da tribünlerde açılan skandal pankart ve Türk karşıtı sloganlar büyük tepki topladı. Pankartta, Osmanlı Padişahı I. Murad'ı 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda hançerlediği iddia edilen Sırp şövalyesi Miloş Obiliç tasvir edildi. Bu durum, Türk taraftarlar ve kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

  • Partizan taraftarları Fenerbahçe maçında Osmanlı Padişahı I. Murad'ın hançerlenmesini tasvir eden bir pankart açtı.
  • Partizan taraftarları maç sırasında dakikalarca Türk karşıtı sloganlar attı.
  • Fenerbahçe deplasmanda Partizan'ı 99-87 mağlup etti.

Fenerbahçe maçında Türk karşıtı tezahüratlar ve tarihi göndermeler tepki çekti. EuroLeague'in 12. haftasında Partizan– Fenerbahçe Beko maçı öncesi Belgrad'da tribünlerde açılan skandal pankart ve uzun süren Türk karşıtı sloganlar büyük tepki topladı. EuroLeague yönetiminin sessizliği ise eleştiri konusu oldu.

TARİHİ GÖNDERME İÇEREN PANKART BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 12. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan ile Belgrad'da karşılaştı. Karşılaşma öncesinde tribünlerde provokatif bir pankart açıldı.

Pankartta, Osmanlı Padişahı I. Murad'ı 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda hançerlediği iddia edilen Sırp şövalyesi Miloş Obiliç tasvir edildi. Söz konusu görsel, Türk taraftarlar ve kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

TRİBÜNLERDE DAKİKALARCA TÜRK KARŞITI TEZAHÜRAT

Skandal pankartın ardından Belgrad Arena'nın tribünlerinde uzun süre Türk karşıtı sloganlar atıldı. Sırp taraftarların dakikalarca söylediği:

"Her Türk bilir, Sırp oğlu Obiliç'in Sultan Murat'ı nasıl hançerlediğini." sloganı yaygın şekilde duyuldu. Bu anlar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve uluslararası spor ortamında tartışma yarattı.

Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart

EUROLEAGUE'DEN SESSİZLİK

Yaşanan provokatif olaylara rağmen EuroLeague yönetiminin müdahalede bulunmaması eleştirildi. Özellikle organizasyonun daha önce Türk takımlarına yönelik siyasi eylemlere kısıtlama getirmesi, bu çifte standart iddialarını güçlendirdi.

Ayrıca Partizan'ın efsane koçu ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zeljko Obradovic'in de olaylara herhangi bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

FENERBAHÇE PARKEDEN GALİP AYRILDI

Tüm provokasyonlara rağmen Fenerbahçe Beko, Belgrad deplasmanında oynadığı karşılaşmayı 99-87 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti. EuroLeague ve FIBA'nın, bu açık provokasyon sonrası Partizan'a nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ: EN İYİ CEVABI OYUNCULAR VERDİ

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunacaklarını belirtti.

Ciritci yaptığı açıklamada, "Bu koreografi biz orada idman yaptığımızda da duruyordu. Yetkililere gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ona rağmen bunun asılmasına izin verdiler. Biz maçtan sonra da yetkililerle görüşüp bu durum hakkında açıklama istedik. Gerekli yerlere şikayetimizi tekrar bildireceğiz ama en iyi cevabı sahada oyuncular verdi. İnşallah rövanşta da onları güzelce ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Bizim tarihimiz bize göre sadece Atatürkten ibaret. Öyle olmadığını görün. Çünkü biz yok saysakta düşman asla unutmuyor

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

Cumhuriyet tarihi Atatürk’le başlar

yanıt34
yanıt51
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Sen bunu çıkarttın bundan dalyarak

yanıt33
yanıt27
Haber Yorumlarıali tartan:

Bizim tarihimiz Atatürk’le başlamadı zaten ne alaka biz gökten zembille mi indik sanıyorsunuz

yanıt42
yanıt2
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Murat, tarihin sadece Atatürk,le basladığını kim söyledi, Selcuklu'da bizim, Osmanlı'da bizim Atatürk de bizim...Onu birakta sen Pankarta bak, Türklere karsı hem içerde hain çok, hem dısarda .....Tanrı Türk'ü korusun (Oğuz Han in sözüdür)...Arkadasin dediği gibi, Selcuklu Tarihi Selcuklu ile baslar, Osmanlı Tarihi Osmanlı ile Cumhuriyet tarihi Atatürk ile baslar..Gayet normal..Ayırt edemiyor musunuz ?

yanıt24
yanıt10
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Muratklctr: ya çok mal bir yorum ya da ihanet art niyet içeriyor Türk Tarihinin ATATÜRK ile başladığını söyleyen bir kişi bile yok mal. Ama sadece Osmanlıyı bilenler var Mete Han, Alpaslan, 40 kişi ile Çin sarayını basan KÜRŞAT hangisini sayalım sen bunları bilmiyorsan o senin cehaletin. Araştır bakalım Türk Tarih Kurumunu kim hangi amaçla kurdu

yanıt17
yanıt7
Haber YorumlarıCemoluri:

Ulan düdük kim diyor Atatürk ten ibaret olduğunu...Senin gibi mankurtlar söylüyor

yanıt8
yanıt5
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Sıkıntı yok FENERBAHÇE taptıklarına kadar sjkti onları geri geldi.

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
