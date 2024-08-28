Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
Engelli sporcuların olimpiyatı paralimpik oyunlarının 17'ncisinin açılış töreni, Fransa'nın başkenti Paris'teki Concorde Meydanı'nda 65 bin seyircinin önünde gerçekleşti. Törende, Türkiye'yi temsil edecek sporcular da yer aldı.
Engelli sporcuların olimpiyatı paralimpik oyunlarının 17'ncisinin açılış töreni, 2024 Yaz Olimpiyatları gibi ilk kez stadyum dışında Paris'teki Concorde Meydanı'nda 65 bin seyircinin önünde gerçekleşti. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons da katıldı.
BAYRAĞIMIZI SEVİLAY VE MAHMUT TAŞIDI
Şarkıcılar ve dansçıların performans sergilediği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, paralimpik madalyalı milli sporcular yüzücü Sevilay Öztürk ile tekvandocu Mahmut Bozteke taşıdı.
OYUNLAR BAŞLIYOR YARIN BAŞLIYOR
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ilk müsabakalar, 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak. 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu Paris 2024'te madalya arayacak. Organizasyonda 22 branşta yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak.
PARALİMPİK OYUNLARDAKİ BRANŞLAR
Paralimpik oyunlarda sporcular okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye teniste branşlarında başarı kovalayacak.
PARALİMPİK OYUNLARI NEDİR?
Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.
Yaz Oyunları sporları
- Ağırlık kaldırma
- Atletizm
- Atıcılık
- Tekerlekli sandalye basketbol
- Binicilik
- Bisiklet
- Boccia
- Çim bowlingi
- Dalış
- Eskrim
- Futbol
- Goalball
- Halter
- Judo
- Masa tenisi
- Tenis
- Okçuluk
- Tekerlekli sandalye rugby
- Voleybol
- Yelken
- Yüzme
- Alp disiplini
- Biatlon
- Kayaklı koşu
- Tekerlekli sandalye körlingi
- Kızak
- Buz hokeyi