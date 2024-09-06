Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazanan Abdullah Kayapınar Sivas'ta Karşılandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde tarihi bir başarıya imza atan milli sporcu Abdullah Kayapınar, memleketi Sivas'ta halaylarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde 'Sivaslı Cep Herkül' lakaplı milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda gümüş madalya kazandı. Para halterde madalya kazanan ilk erkek Türk sporcu olarak da tarihe geçen Kayapınar, memleketi Sivas'ta halaylarla karşılandı. Genç sporcuların ve vatandaşların yer aldığı karşılamada milli sporcu fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Abdullah Kayapınar, yaptığı açıklamada, emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

"Hedefim 2028'te düzenlenecek olan olimpiyatlarında altın madalya kazanmak"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Abdullah Kayapınar, hedefinin 2028'te düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu söyleyerek, "Çok iyiyim elhamdülillah. Paris'te olimpiyat ikinciliği güzel bir duygu. Gönül altın madalya almayı isterdi ama nasibimizde gümüş varmış. Buna da çok şükür. Emeklerimizin karışlığını aldık. Hedefim 2028'te düzenlenecek olan olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Elbette yorgunluğum var. Çok emek verdik. İlgi ve alakalarından dolayı herkese çok teşekkür ederim. Buradan tüm engelli arkadaşlarıma sesleniyorum hepsi spora yönelsin" dedi.

Semih Ceylan: "Olimpiyat ikincisi olarak Türkiye'ye, Sivasımız'a geldik"

Antrenör Semih Ceylan, olimpiyat ikincisi olarak Sivas'a geldiklerine değinerek, "Hazırlık sürecimiz 4 yıl sürdü. İyi zamanlarımız da oldu. Sakatlık geçirdiğimiz zamanlar da oldu. Olimpiyat ikincisi olarak Türkiye'ye, Sivasımız'a geldik. Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Ahmet Ayık gibi Sivasımız'ın altın değerlerinden sonra engelliler kategorisinde paralimpik bölümlerinde de Sivasımız'a ilk kez madalyayı getiren Abdullah Kayapınar ile çalıştığım için gurur duyuyorum. Yaklaşık 6 aylık bir çalışma kampımız oldu. Biz bu süreci çok iyi değerlendirdik. Yarışmada olimpiyat rekoru da denedik. Abdullah orada olimpiyat rekoru yapsaydı kendi vücut ağırlığının dört katını kaldırmış olarak tarihe geçecekti. Son yüzyılın en güçlü insanı olan Naim Süleymanoğlu'ndan sonra şu an ülkemizde Abdullah Kayapınar yüzyılın en güçlü ikinci insanı oldu" diye konuştu. - SİVAS