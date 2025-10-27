Paralimpik sporcu Zübeyde Süpürgeci Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı

25 Eylül-5 Ekim arasında Hindistan'ın Delhi şehrinde yapılan Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri Zübeyde Süpürgeci (32) ve milli takım antrenörü Ömer Cantay (48) 100 metre branşında ikinci olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Uluslararası birçok başarıya imza atan Süpürgeci, yarışma esnasında yağmur yağdığını ve bu nedenle zorlandığını ancak pes etmediğini söyledi. İnsanların kendisine hedef koyması gerektiğini söyleyen Süpürgeci, "İnsanların engeli kendisidir. Kendine hedef koysunlar, isterlerse başarabilirler. Engelli ya da sağlam hiç fark etmez, koydukları hedef doğrultusunda çalışsınlar. Biz de engelli olduğumuzu düşünmeden kendimize bir hedef koyduk ona doğru ilerliyoruz; hem okul hem de spor açısından birçok başarı elde ettik" dedi.

25 Eylül-5 Ekim'de Hindistan'ın Delhi şehrinde yapılan Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri Zübeyde Süpürgeci ve milli takım antrenörü Ömer Cantay 100 metre branşında ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Duygularını anlatan Zübeyde Süpürgeci, yağmur yağdığı için zorlandığını ancak pes etmediğini ifade etti. Paralimpik Atletizm Antrenörü Ömer Cantay ise "Dünya ikincisi olarak tüm engellilere örnek olduk. Bu sporu yapabileceğini onlara da gösterdik. Bu spora başlasalar birçok başarı alacak engelli bireyler var" diye konuştu.

SÜPÜRGECİ: YARIŞMA ZOR GEÇTİ AMA PES ETMEDİM

Uluslararası birçok başarısı olan Spor Yöneticiliği 4'üncü sınıf öğrencisi Zübeyde Süpürgeci, "Tekerlekli sandalye atletizm branşıyla ilgileniyorum. T24 Klasmanında Avrupa Şampiyonuyum. Dünya ikinciliğim ve uluslararası birçok başarım var. Hindistan'da gerçekleşen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda yarışma benim için zor geçti. Çünkü Ocak ayından beri çalışıyoruz, hiç tatil yapmadık, çok yorulmuştuk. Hem okula hem de antrenmanlarımıza gidiyorduk. Hocalarımız sağ olsun bu konuda bize çok yardımcı oldu. Hedefimiz madalya almaktı. Dünya ikincisi oldum. Benim için güzel bir sonuç oldu. Yarışma esnasını hatırlamıyorum diyebilirim. Çünkü çok farklı duygular içindeydim. Finalde ilk 6 sıralamasında kaldım. Yağmur yağdı, eldivenlerim kaydı, o sırada ne yapacağımı bilemedim. Daha sonra normal eldivenimi kullandım. Yarış esnasında 'yaparsın Zübeyde, kendine güven, her zaman koştuğun bir saha' dedim. Sonra ekranda ikinci olduğumu gördüm. O an göz yaşlarımı tutamadım. Benim için inanılmaz ve güzel bir sonuçtu. İnşallah hedefim olimpiyatlarda da bu madalyayı kazanmak" dedi.

'İNSANLARIN ENGELİ KENDİSİDİR'

Süpürgeci, "İnsanların engeli kendisidir. Kendi hedeflerini koysunlar. Başarabilirler. Engelli ya da sağlam hiç fark etmeksizin kendilerine bir hedef koysunlar ve o hedef doğrultusunda

çalışsınlar. Biz de engelli olduğumuzu görmüyoruz. Kendimize bir hedef koyduk ona doğru ilerliyoruz; hem Üniversitemiz hem de spor açısından birçok başarı elde ettik" diye konuştu.

CANTAY: BU SPORUN İÇİNDE BİRÇOK ZORLUKLAR YAŞADIK

Paralimpik Atletizm Antrenörü Ömer Cantay (48), "Atina Paralimpik Olimpiyatları'na Türkiye'den katılan ilk sporcuyum. Uzun yıllardır sporun içindeyim. Engelli sporcularıma bilgilerimi aktarıyorum. Şu anda dünya ikincisi, dünya üçüncüsü, Avrupa şampiyonları olan sporcularım var. Hala yeni sporcular yetiştiriyorum. Zübeyde Süpürgeci ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği Bölümü'nde okuyoruz. 4'üncü sınıftayız. Bu sporun içinde birçok zorluklar yaşadık. Biz niye bu işin içinde değiliz diye karar verdik ve okumaya başladık. Engellilerin spordaki sorunlarından dolayı da yönetime girmek istedim. Buradaki sporculara destek olmak için böyle bir yola başvurduk" dedi.

'MOTİVEMİZİ YERİNE GETİRDİ'

Cantay, "Dünya ikincisi olduk, mutluyuz. Sporcumuz Zübeyde Süpürgeci bize tarihte bir ilk yaşattı. Kendi zorlu branşında dünya ikincisi oldu. Hatta dünya şampiyonasını küçük bir farkla kaçırdı. Bize güzel bir duygu yaşattı, hem bizi güçlendirdi hem de motivemizi yerine getirdi. Dünya ikincisi olarak tüm engellilere örnek olduk. Bu sporu yapabileceğini onlara da gösterdik. Bu spora başlasa birçok başarı alacak engelli bireyler var" diye konuştu.

DR. ÖĞR. ÜYESİ AKGÜN: ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Akgün de "Öğrencilerimiz şu anda Spor Yöneticiliği Bölümü'nde 4'üncü sınıfta okuyorlar. Zübeyde Dünya Şampiyonasında 2'nci oldu. Antrenörümüz de Ömer, olabildiğince derslerine ve spora devam eden iki başarılı öğrencimiz. Sonuçları öğrendiğimizde hocaları olarak ve Üniversite olarak çok mutlu olduk, çok güzel bir duyguydu. Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir de öğrencilerimizin bu başarısından dolayı çok mutlu oldu, kendilerini tebrik etti" dedi.

DR. ÖĞR. ÜYESİ: AZİMLİLER

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Güler ise "Öğrencilerimizde 4 yıldır beraberiz. Her müsabaka öncesi zaten adım adım takipteyiz. Girdikleri her müsabakada her organizasyonda hep derecelerimiz var. Hak ediyorlar, çok çalışıyorlar, azimliler. Bu şekilde gurur verici bir şekilde 4 yıldır beraberiz" diye konuştu.