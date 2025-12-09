Pamukkale'nin 9 genç yeteneği, son seçmelere çağrıldı

Denizli'de faaliyet gösteren futbol okulları arasına yaklaşık 15 ay önce katılan Denizli Pamukkale Beşiktaş Futbol Okulu'nda 9 futbolcuyu daha üst liglere göndermenin gururu yaşanıyor. Daha önce de Nilsu Çayı ve Nurcan Kazancı gibi futbolcuları Beşiktaş Akademi takımına kazandıran Pamukkale Kartallar'da 9 sporcu daha ikinci ve son aşama olan seçmelere davet aldı.

Denizli'de faaliyet gösteren futbol okulları arasına yaklaşık 15 ay önce katılan ve bu sürede Denizli'de bulunan Beşiktaşlı yöneticilerin, taraftarların, kongre üyelerinin yanı sıra diğer takım taraftarlarının da çocuklarını güvenle emanet ettiği Pamukkale Beşiktaş Futbol Okulu'nda Kasım ayı kampında seçilen 9 sporcunun daha ikinci ve son seçmeye davet edilmesinin gurur ve sevinci yaşanıyor. Beşiktaş tarafından 13-14 Aralık 2025 tarihlerinde İzmir'de yapılacak seçmelere davet edilen futbolcular; Ülkü Tekin(Orta Saha), Sebahat Naz Koçu (Stoper), Alp Uğur Candan(Orta Saha), Emre Karakaya(Sağ kanat), Erdem Yiğit Özdemir(Forvet), Ferit Umut Köse(Sol kanat), Kerem Gündüz(Sağ kanat), Ömer Çiftçi(Orta saha), Demir Arda Yüksek (Orta saha)oyuncusu.

Ferdi Kösem: "Sadece Beşiktaş'ın resmi kamplarına katılıyoruz"

Futbol Okulu Faaliyetleri ve 9 futbolcunun seçmelere çağrılması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Pamukkale Beşiktaş Futbol Okulu Koordinatörü Ferdi Kösem, çalışmalardan gayet memnun olduğunu belirterek, "Futbol okulu olarak çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Her geçen gün büyüyen bir kadromuz var. Nisan kampında seçilenler olmuştu. Şimdi Kasım kampında da seçilen oyuncularımız oldu. Kasım Kampında 2014 grubumuz namağlup şampiyon oldu. İlk sekiz den 6 sporcumuz seçildi. Büyük gruplardan da seçilenler oldu. Kasım kampında 9 sporcumuz seçildi. Bunların ikisi erkek. Tabi ki bizden bundan gurur duyduk. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Seçilenler oluyor, fark oluşturuyoruz. Şu an gayet güzle olumlu bir ailemiz var. Biz Pamukkale Beşiktaş Futbol Okulu olarak Beşiktaş'ın resmi şubesiyiz. Resmi olarak bize açıklama yapılmadan açıklama yapamıyoruz. Şu an açıklama geldi. Aslında daha önce de seçilecekleri tahmin ediyorduk. Kampta hem karakteri, hem duruşu, hem de futbolu oyunuyla fark oluşturulmuştu. Orada namağlup şampiyon olmuşlardı" dedi.

"15 ayda 11 sporcuyu üst tarafa vermenin gururunu yaşıyoruz"

Seçme takvimi ile ilgili olarak da konuşan genel koordinatör Kösem; "Bunlar daha önce İstanbul'a gidiyorlardı. Şimdi değişti İzmir'e gidecekler orada son seçmeyi de kazanırlarsa daha önce giden Nilsu Çayır ve Nurcan Kazancıo gibi Beşiktaş'ın akademik oyuncusu olacaklar. Biz zaten kurulalı 15 ay oldu. Bu sürede iki kızımızla birlikte inşallah 11 futbolcumuzu daha Beşiktaş'a vermenin sevincini gururunu yaşıyor olacağız. Bu şekilde 15 ayda tarihi bir fark oluşturdu. Bize listeler geliyor Türkiye toplamında toplam 50-60 sporcu ikinci kademeye kalmışlar. Bunların dokuzu bizden. Bu bizim için sevinç kaynağı oluyor ayrıca şu bizim açımızdan daha da önemli bu çocuklarımızın lisansının yüzde doksanı bizde çıkanlar yani daha önce hiçbir yerde oynamamış bizim eğitimimizle bu safhaya gelenler bu nedenle de ayrı bir gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Büyük uyumlu bir aile başarıyı getirdi"

Büyük bir aileye sahip olduklarına dikkat çeken Kösem, "Bizim burada gerçekten çok güzel bir ailemiz, veli grubumuz var. Antrenmanlarımız çok güzel gidiyor. Velilerimiz çok olumlular. Hep aktifler. Biz bir aile olduktan sonra bu başarı zaten geliyor. Bu başarı zaten ben kaynaklı değil, biz kaynaklı. Bunu Pamukkale Beşiktaş ailesi olarak biz başardık. Son aşamaya kaldık, muhtemelen son aşamada da takılı kalmıyor. Bu grup Elit Kartallar olarak liglerde de mücadele ediyor. İnanılmaz sükse yaptılar. Oynanan iki maçı da kazandılar. Bize rakip olarak görünenlerin genelini yendik. O yüzden de çok mutlu çok gururluyuz. Hep beraber 13-14 Aralık'ta İzmir'e gidiyoruz. 2 gün İzmir'de 9 Eylül'deyiz. Bende onlara eşlik edeceğim. Oraya aile olarak gelenlerde olacak. Bu nedenle burada antrenmanlarımız olmayacak. Ben sonuna kadar çocuklarımın arkasında olmaya çalışıyorum. İnşallah ailecek gidip ailecek seçilerek döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz isteyen herkese lisansı ücretsiz veriyoruz"

Lisans alma verme durumu ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Kösem konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir veli birinden, antrenörden, ya da başka birisinden rahatsız olabilir. Hocalarından veli grubundan rahatsız olabilir. Biz lisans konusunda zorluk çekiyoruz. Neden zorluk çekiyoruz. Bize gelmek isteyen çok sayıda kız grubundan futbolcu var. Erkeklerde pek sıkıntı yaşamıyoruz. 130 erkek sporcumuzdan bize gelen geri çıkabiliyor. Ama kız grubunda biz şu sorunu yaşıyoruz. Bize gelmek isteyen çok ama önünü kesiyorlar. Bizle antrenmana çıkıp başka takımda lisansı olanlar var. Açıkçası kızlar bize ağlayarak geliyorlar. Biz burada umut satmıyoruz. Lütfen diğer hocalardan da ricam lütfen biraz empati yapsınlar kız da olsa erkekte olsa bu çocuklarımıza ışık olmaya çalışsınlar. Yani sadece kendi aidatlarını düşünmesinler. Biz öyle düşünmüyoruz. Buradan bir tane veli bizim antrenmanlarımızı, çalışmalarımızı beğenmeyen yada burada huzurlu olmadığını söyleyen birisi varsa lisansına beş kuruş almadan verip başka takıma gönderebiliriz" diye konuştu. - DENİZLİ