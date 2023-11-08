P. Karşıyaka, iç sahada yenilgi yüzü görmedi

P. Karşıyaka, bu sezon evinde oynadığı Avrupa maçları ile Basketbol Süper Ligi maçlarında kayıp yaşamadı. İç sahada toplam 5 maça çıkan yeşil-kırmızılılar 5'te 5 yapmayı başardı.

P. Karşıyaka, bu sezon Basketbol Süper Ligi ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iç saha müsabakalarında taraftarını mutlu etmeyi başardı. Yeşil-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi'nde şimdiye kadar konuk ettiği Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ve Bursaspor'u mağlup etmeyi başarırken, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise evinde oynadığı Oostende ve Ewe Baskets mücadelelerinde kayıp yaşamadı. Böylece P. Karşıyaka, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 5 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Yeşil-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi'ndeki puan tablosunda 3 galibiyet 3 mağlubiyet ile 8. sırada bulunurken, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ise 2 maçta 2 galibiyet alarak birinci sırada yer alıyor. - İZMİR