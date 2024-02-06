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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Peristeri'yi konuk edecek

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FIBA Şampiyonlar Ligi K Grubu'ndaki ilk iki maçını kaybeden P. Karşıyaka, üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Peristeri'yi İzmir'de konuk edecek. Maç, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi K Grubu'ndaki ilk iki maçını kaybeden P. Karşıyaka, üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Peristeri'yi yarın İzmir'de konuk edecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi K Grubu'ndaki ilk iki maçında Tenerife ve Hapoel Jerusalem'e kaybeden P. Karşıyaka, üçüncü maçta Yunanistan temsilcisi Peristeri'yi İzmir'de konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka yarın saat 20.30'da başlayacak. Henüz grupta galibiyeti bulunmayan yeşil-kırmızılılar, Peristeri'yi mağlup ederek ilk galibiyet sevincini yaşayıp bir üst tur hesaplarını yapmak istiyor.

Öte yandan İzmir ekibi, bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 iç saha maçında 5 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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