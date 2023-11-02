P. Karşıyaka Avrupa macerasına iyi başladı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden P. Karşıyaka, ilk iki maçını kazanarak Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yaptı. İzmir ekibi, evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde etmeyi başardı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden P. Karşıyaka ilk iki maçını kazanarak Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yaptı.

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yer alan P. Karşıyaka, bu sezon Avrupa'ya 2'de 2 ile başladı. Gruptaki ilk maçında Oostande'yi mağlup eden yeşil-kırmızılılar, ikinci maçta da Ewe Baskets Oldenburg'u 85-83'lük skorla geçmeyi başardı. Böylece İzmir ekibi, ligde iyi görüntü çizemese de Avrupa maçlarında tam tersi bir hava yakalamayı başardı.

P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da, yeşil-kırmızılıların evinde oynadığı maçları kazanması gerektiğini belirterek, "Evimizdeki maçları kazanmak durumundaydık. Basketbol Şampiyonalar Ligi'nde yer aldığımız grupta evimizdeki ikinci galibiyetimizi aldık. Aynı yolda devam etmemiz, yapamadıklarımız üzerine de konuşup, çalışmamız lazım. Bütün takımımı tebrik ediyorum" dedi.

P. Karşıyaka, gruptaki üçüncü maçta 15 Kasım Çarşamba günü Fransız ekibi Strasbourg'a konuk olacak. İki takımın da grupta yenilgisi bulunmuyor. - İZMİR