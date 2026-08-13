Eyüpspor'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Gerçekçi Hedef Vurgusu

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçın zor geçeceğini belirterek, "Beşiktaş karşısında işimizin kolay olmadığını biliyoruz" dedi. Pulat, lig sıralaması konusunda doğrudan bir hedef koymadıklarını ve gerçekçi bir Eyüpspor oluşturmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, yeni sezon hazırlıkları, takımın oyun felsefesi, hedefleri ve Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Eyüpspor'un özellikle geçen sezon yazdığı hikayeyle taraflı tarafsız futbol camiasında herkesin sempatisini kazandığını belirten Pulat, kulüpteki birlikteliğin kendisini etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Pulat, "Benim için en değerli şey oyuncuların sahada gösterdiği inanç, birliktelik, takımın tüm personeliyle, sadece sahada oynayanlar değil, yönetimi, personeli, teknik ekibiyle bir yumruk gibi gösterdiği duruş beni buraya çeken en önemli detaydır. Sonrasında yönetim kurulumuzla yaptığımız görüşmede burada bir projenin olmasını istediklerini söylediler ve doğru adımlarla, yani en peşinde koşmak yerine en pahalı, en iyi, en kaliteli; en doğrunun peşinde koşma noktasında mutabık kaldık. İki taraf da ortak hedeflerde zaten buluşunca bizim heyecanımız daha da arttı ve hemen kolları sıvadık ve çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"Doğru oyuncu, doğru oyun, doğru planlama üzerine ciddi mesai harcadım"

Yeni sezona girerken geçen sezonki kadronun büyük bölümünün takımdan ayrıldığını aktaran Pulat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni sezona başladığımızda geçen seneki ekibin yüzde 80'ine yakını gitti. Buradan sil baştan bir planlama yapmak gerekiyordu. Benim kendime dair en önemli altını çizeceğim konu; çalışmadığım süreçte kendi oyunuma özgü doğru profilleri araştırdım. Doğru oyuncu, doğru oyun, doğru planlama üzerine ciddi mesai harcadım ve bir aya yakın bir süreç oldu. 3 Temmuz'da topbaşı yaptık. Öncelikle buradaki mevcut kalan oyuncular müthiş bir ev sahipliği yaptı gelen arkadaşlarına, bizlere. ve bizim buraya adaptasyonumuz çok kısa sürdü. Bu noktada da gelen arkadaşların da adaptasyonu, erken transferi yapıyor olmamız bizim elimizi güçlendirdi. Bu noktada şu an beklentimin yüzde 75 civarına geldiğini söyleyebilirim. Şu an artık doğru parselasyon, doğru karşılamalar, topa sahipken A, B, C planları üzerine çalışıyoruz. Son artık birkaç transferimizin gelmesiyle beraber bunu en hatasız şekilde sürdürmeye çalışıyoruz."

"Her pas bir fikirdir"

Kendisinin bir teknik direktör olarak oyun felsefesine büyük önem verdiğini belirten Pulat, "Ben her teknik direktörün bir felsefesi olduğuna inanıyorum. Oyuncularıma da şunu söylüyorum; her pas bir fikirdir aslında. Oyuncunun takım arkadaşına attığı pasın kalitesi de onun düşüncesini ve fikrini gösterir. Biz de bir teknik adam olarak fikrimizi sahaya yansıtmalıyız. Bunun için bir fikre sahip olmalıyız. Bir oyun anlayışına sahip olmalıyız. Önce buna kendimiz inanıp sonra oyuncu grubunu inandırmalıyız. Bu noktada benim zaten Hatayspor'da da oynatmış olduğum bir oyun vardı. O oyunu daha da güçlendirerek buraya yansıtmak istiyorum. Bizim oyunumuz kesinlikle kendi sahasına kapanan, 90 dakika nefes almaya çalışan bir oyundan ziyade daha merkezde kurulup iki tarafa da, hem üçüncü bölgeye hem birinci bölgeye ortak alanda duran ve reaksiyon şiddeti yüksek bir oyun oynamak istiyoruz. Tabii ki de güçlü rakiplerin kalitesine yetişemeyeceğimiz noktada enerjimizle onların önüne geçme hedefimiz var ve bu doğrultuda sezon başı planlamamızı yapıyoruz. Şu ana kadar da bizim felsefemize göre oyuncuların adaptasyonu gayet iyi gidiyor" cümlelerine yer verdi.

"Gerçekçi bir Eyüpspor oluşturmaya çalışıyoruz"

Lig sıralaması konusunda doğrudan bir hedef koymadıklarının altını çizen Pulat, önceliklerinin sürdürülebilir bir oyun kimliği oluşturmak olduğunu dile getirdi. Pulat, "Eyüpspor, bildiğimiz üzere geçen sene müthiş bir başarı hikayesi yazdı. Biz korkulu rüya görmeden, o travmayı bir daha yaşamadan mikro planlarla doğru hedefe gitmek istiyoruz. 'Avrupa'ya gideceğiz, en üst sırada bitireceğiz' yerine daha ayakları yere basan, her rakibin oyununa göre konsantre olan ve maç maç aldığı skorlarla ligdeki yerini tayin eden gerçekçi bir Eyüpspor oluşturmaya çalışıyoruz. Her rakibe saygı duyan ama her rakibe karşı da o Eyüpspor'un semt duruşunu göstermek isteyen bir anlayış aşılamaya çalışıyoruz. Bizim ligdeki sıralamamızı maç maç baktığımızda alacağımız skorlar ve göstereceğimiz performans belirleyecek biraz da" dedi.

"Allah'a emanet bir oyun istemiyoruz"

Süper Lig'de sadece 4 büyük takıma değil tüm rakiplere saygı duyduklarını vurgulayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Kolay lokma olmadığımızı, sahada terimizin sonuna kadar mücadele edeceğimizi ve ülke futboluna keyif vereceğimizi düşünüyoruz ve bunun için bütün planlamamızı yaptık. Günümüz futbolunda makas ciddi anlamda açıldı. Burada oyuncu gücüyle mücadele edemeyeceğiniz rakibe oyun gücüyle cevap vermek zorundasınız. Bu oyun gücüyle cevap verme refleksi de takımların daha fazla savunan, 'daha fazla gol yemeyeyim, çözülmeyeyim, yakalarsam atayım' geri bildirimine döndü. Biz de bu noktada bu savunma anlayışını daha kompakt, daha önde kurup o sabrı aslında çok fazla biz de taşımıyoruz. Birinci bölgeye yerleşip tabiri caizse Allah'a emanet bir oyun istemiyoruz. Biz diyoruz ki: doğru plan, ikinci bölgede doğru parselasyon ve doğru cevaplar rakibin hamlelerine karşı... Bunun peşindeyiz. Bu noktada da rakiplerin gerçekten ismi geçen oyuncuları duyduğumuzda; evet bunlar ülke futbolu adına, dünyada marka değeri noktasında önemli isimler" şeklinde konuştu.

"Oyuncunun dününden ziyade yarınını inşa etme peşindeyiz"

Özhan Pulat, rakiplere eşit mesafede doğru bir strateji geliştirmek istediklerini belirterek, "Eyüpspor olarak bizim felsefemiz şu: oyuncunun dününden ziyade yarınını inşa etme peşindeyiz. Tabii ki dününden de faydalanacağımız isimler aldık. Mesela Javad El Yamiq diye bir oyuncu getirdik. Bu isim ilk kez Dünya Kupası oynamış, Fas Milli Takımı'nda stoper mevkiinde oynamış ciddi bir profil. Ama onun yanında da David Costa gibi, Hamza Akman gibi genç, dinamik isimleri de takıma alıştırıyoruz ve buna göre hem 4 büyük takıma hem de diğer rakiplere eşit mesafede doğru bir strateji geliştirmenin peşindeyiz" dedi.

"Benim için yaş sayıdan ibaret bir kavram"

Oyuncuların yaşından ziyade oyunsal olgunluk seviyesine önem verdiğini vurgulayan Pulat, şöyle devam etti:

"Aslında oyunun ruhunu taşıyan, duygusunu taşıyan oyuncunun yaşı yoktur bence. Kimi zaman 19 yaşında oyuncu sahada öyle bir karakter gösterir, 34 yaşındaki adam duruşuyla takımına hizmet eder. Kimi zaman da bakarsınız 36 yaşında oyuncu savunmaya desteğe gelmez, top ayağındayken oynar; o da 16 yaşındaki ergen çocuk refleksiyle oynar. Aslında burada esas olan şey, oynattığınız oyuncunun yaşı değil, oyunsal olgunluk seviyesidir. Bu oyunsal olgunluk seviyesinde olan tüm oyuncularıma eşit noktadayım. Nedir bu oyunsal olgunluk seviyesi? Top rakipteyken takımı için koşan, topa sahipken de takımı için en doğru kararı veren. Şimdi bu kararı veremiyorsa, bu oyunsal doğrulara sahip değilse sırf konuşulmak için 17 yaşında bir oyuncuyu oynatmam. veya oyuncum 34 yaşında müthiş bir kariyer ama kendini oynuyorsa, 18 yaşında oyuncu ondan daha az kaliteliyse ama daha fazla takımcıysa ben onu oynatırım. Yani benim için yaş sayıdan ibaret bir kavram. Benim için tek doğru takımı için, bu kulübün yarını için bir tuğla koymak için çaba sarf eden oyuncudur. 16 yaşındaki oyuncuya da bakış açım aynı, 34 yaşında aynı duyguyu taşıyan oyuncuya da bakış açım aynı."

"Problemin değil, çözümün bir parçası olmak istiyorum"

Bu sezon iç saha maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Pulat, "Biz de kendi camiamızın, taraftarımızın, semtimizin içinde o rakibe deplasman havasını yaşatmak istiyoruz. Bu net. Ancak şu an mümkün olmadığı için alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Kasımpaşa Stadı'nda... Kasımpaşa'nın kendi inisiyatifi var, onların da kendi doğruları var. Saygı duymak zorundayız biz de. Bu saygıyı duyarak hemen opsiyonlar üzerinde yönetim kurulumuz çalıştı. Oynayacağımız stat da gayet iyi bir stat, evet uzak ama yapacağımız bir şey yok. Şu an biz mevcut önümüze konulan şartlarla en iyisini vermekle mükellefiz. Özhan Pulat olarak bunu daha önce çalıştığım kulüplerde de hep söyledim: Ben şikayet eden değil, problemin değil çözümün bir parçası olmak istiyorum. Oyuncularımı da buna ikna ediyorum. Zaten bizim taraftarımız da çok cefakar bir taraftar. Biz buralarda da şikayet etmeden iş çıkartmalıyız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Değiştiremeyeceğim şeylerin üzerine kendi psikolojimde baskı oluşturmak istemiyorum"

Futbolun saha dışındaki unsurlardan da etkilendiğini belirten Özhan Pulat, enerjilerini saha içerisinde tutmak istediklerini söyledi. Pulat, "Simon Kuper'in Futbol Asla Sadece Futbol Değildir kitabında da çok güzel buna dair örnekler var. Dünyanın her yerinde dış etkenlerin oyunu, oyuncuyu nasıl etkilediği çok açık. Ülke konjonktüründe futbol iklimini bilerek buraya başladık. Bunlar olacak ama bizim enerjimizi vermemiz gereken yer saha; en doğruyu bulmak, antrenmanı en doğru yönetmek, doğru oyuncuyu hazırlamak... Diğer taraflara enerjimizi verdiğimiz an bu bizim motivasyonumuzu düşürür. Şuna inanıyorum: değiştiremeyeceğim şeylerin üzerine kendi psikolojimde ve iç dünyamda baskı oluşturmak istemiyorum. Ben değiştirebileceğim şeylerin üzerine kafa yormak istiyorum. Tabii ki burada da hakemlerin ciddi sorumluluğu var. Burada da emek var, bakın 30 gündür hepimiz ailemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan uzakta bir varoluş mücadelesi veriyoruz. Yöneten de, oynayan da, rakip de bu bilinçle birbirine saygı duyduğu noktada zaten başka şeyler konuşmaya başlayacağız. Benim için kaotik bir süreç hiçbir zaman bir cümlenin öznesi olmaz. Ben hep pozitif, iyi düşünüp iyi sonuçlar alma derdindeyim. Tek gayem bu. Oyuncularımı da her zaman bu yönde yönlendiriyorum. Siz sadece işinize bakın, biz en iyisini yapalım, sonrası tevekkül bizim için" açıklamasını yaptı.

"Beşiktaş karşısında işimizin kolay olmadığını biliyoruz"

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın zor geçeceğini dile getiren Özhan Pulat, rakip takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'ya da övgüde bulundu. Pulat, "Çok zor bir maç. Her şeyden önce çok değerli bir teknik direktör aldılar. Italiano özellikle bir oyunu oynatmak için çırpınan ve bu oyunu her gittiği takımda zorlayan, özellikle rakibin oyun kurulumlarında her yerde birebir markaj veren, yüksek enerji isteyen, kulübede de bu enerjiyi sahaya geçiren bir teknik adam. Bu noktada işimizin kolay olmadığını tabii ki biliyoruz. Beşiktaş Kulübü'ne ve camiasına, takımına büyük saygı duyuyoruz. Ama bizim de bir gayemiz var. Bizim için rakipten ziyade sahada bir duruş, bir varoluş mücadelesi gösterme derdindeyiz. Biz rakibimize saygı duyuyoruz ama burada da 1919 senesinden beri ülke futbolunda yeri geliyor yokluklarla, yeri geliyor varlıkla, yeri geliyor bulduğu oyuncularla boy gösteren bir Eyüpspor var. Biz de çıkacağız, Eyüpspor'un tarihine yakışır bir mücadele vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Pulat, yeni sezon için tüm futbol camiasına başarı dileyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Tüm futbol ailesine yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Umarım sadece futbolun konuşulduğu, dostluklarla süregelen ve ülke insanımızın da izlemekten keyif alacağı bir lig olur. Tüm rakiplerimize de gönülden başarılar diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı