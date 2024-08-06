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İmamoğlu'nun Filenin Sultanları'na tebrik mesajında Erdoğan'a gönderme: Ayağımız uğurlu geldi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları'nda çeyrek final maçında Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselmesini tebrik etti. İmamoğlu'nun tebrik mesajında yer alan "Ayağımız uğurlu geldi" sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme olarak yorumlandı.

Filenin Sultanları'nın Çin ile karşılaşmasını yerinden izleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun, maç sonrası paylaştığı galibiyet tebriği dikkat çekti. İmamoğlu'nun, "Ayağımız uğurlu geldi" sözleri EURO 2024 kapsamında gittiği Hollanda maçında Türkiye'nin mağlup olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme olarak yorumlandı.

TEBRİK MESAJINDA MANİDAR SÖZLER

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek final maçında Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş maçı salonda izledi, heyecana ortak oldu.

Liderler, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı için ayrı ayrı tebrik mesajları yayınladı. Ancak onlar arasından en çok dikkat çeken paylaşım İmamoğlu'nun oldu. İmamoğlu, "Yürüyoruz şampiyonluğa. Ayağımız uğurlu geldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları'nın yarı finale çıktığı karşılaşmayı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile birlikte izledik" dedi.

İmamoğlu'nun bu paylaşımı EURO 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği Hollanda maçında Türkiye'nin mağlup olması nedeniyle Erdoğan'a gönderme olarak yorumlandı.

AKILLARA ENGİNYURT'UN SÖZLERİ GELDİ

Ay yıldızlı takımın aldığı bu mağlubiyetin öncesinde Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum, maça gitmesin. Onun gittiği her maçı kaybediyoruz." demişti.

Hollanda'nın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra Enginyurt sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, "Ben dedim gitme diye" sözlerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA / Spor

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Yorumlar (7)

Karadagli Kadir:

Insaallah ayaginiz Türkiyemede iyi gelecek güzel günler bizi bekliyor yakindir insaallah bizde bekliyoruz,güzel günler görecegiz hepimiz her sey bir gün cok güzel olacak Ne Mutlu Türküm diyene

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Sinan Bulduk:

İstanbul a çok iyi geldi , içine sçtı megakentin

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Remzi Zabin:

Ne uğuru bee sizin bastığınız yerden ot çıkmaz

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Emrehan Ozgen:

Keşke şu sporu da siyasete alet etmeseniz.

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1gerceklerinsesi:

Ne diyosun abi ya

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16
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Yaman Bey:

Biz cumartesi günleri kaybediyoruz genelde maalesef cumartesileri kazanamiyoruz...reis gidecek dediklerinde reisle alakası yok hollandaya kaybedecegiz demistim

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Kadir Okutan:

Bir az maçın detaylarını da keşke anlatsaydınız. Boş haber paylaşacağınıza.

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