Ozan Tufan'ın oğlunun okula giderken giydiği kostüm bomba

Ozan Tufan'ın oğlunun okula giderken giydiği kostüm bomba
Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın oğlu Aren Tufan, okula poşet çay kostümü giyerek gitti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, ''Bugün okulda kostüm günüydü ve ne olmak istersin dediğimde 'çay' dedi'' ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Süper Lig devi Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan sürpriz bir paylaşım geldi.

OKULA POŞET ÇAY KOSTÜMÜYLE GİTTİ

Yaşamlarını Trabzon'da sürdüren Ozan Tufan-Rojin tufan çifti, renkli hayatlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Rojin Tufan, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak takipçilerini güldürdü. Rojin Tufan, yaptığı paylaşımda oğlu Aren Tufan'ın okula poşet çay kostümü giyerek gittiğini dile getirdi. Paylaşıma bir de not düşen Rojin Tufan,'Bugün okulda kostüm günüydü ve ne olmak istersin dediğimde 'çay' dedi' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Rojin Tufan'ın yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, çiftin küçük oğullarına sevgi dolu sözler sarf etti ve kostümünün yakıştığını dile getirdi.

İşte o paylaşım;

Ozan Tufan'ın oğlunu okula giderken giydiği kostüm bomba

