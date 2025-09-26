Ozan Tufan'ın oğlunun okula giderken giydiği kostüm bomba

Süper Lig devi Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan sürpriz bir paylaşım geldi.

OKULA POŞET ÇAY KOSTÜMÜYLE GİTTİ

Yaşamlarını Trabzon'da sürdüren Ozan Tufan-Rojin tufan çifti, renkli hayatlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Rojin Tufan, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak takipçilerini güldürdü. Rojin Tufan, yaptığı paylaşımda oğlu Aren Tufan'ın okula poşet çay kostümü giyerek gittiğini dile getirdi. Paylaşıma bir de not düşen Rojin Tufan,'Bugün okulda kostüm günüydü ve ne olmak istersin dediğimde 'çay' dedi' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Rojin Tufan'ın yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, çiftin küçük oğullarına sevgi dolu sözler sarf etti ve kostümünün yakıştığını dile getirdi.

İşte o paylaşım;