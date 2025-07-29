Oturacak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na İki Galibiyetle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı iki maçı da kazanarak A Grubu'nda önemli bir avantaj elde etti. İlk olarak Fransa'yı 3-0, ardından Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ettikten sonra, yarın Ukrayna ile karşılaşacak.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününü iki galibiyetle tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Macaristan'ın Györ kentindeki organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, Fransa ve Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Fransa'yı 25-18, 25-22, 25-19'luk setlerle 3-0, ikinci karşılaşmasında ise Hırvatistan'ı 25-19, 25-18, 21-25, 25-10'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

Milli takım, organizasyonun üçüncü gününde yarın saat 19.15'te Ukrayna ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

Nüfus 30 binden 400 bine çıktı, su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler

Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.