Oturacak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na İki Galibiyetle Başladı

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününü iki galibiyetle tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Macaristan'ın Györ kentindeki organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, Fransa ve Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Fransa'yı 25-18, 25-22, 25-19'luk setlerle 3-0, ikinci karşılaşmasında ise Hırvatistan'ı 25-19, 25-18, 21-25, 25-10'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

Milli takım, organizasyonun üçüncü gününde yarın saat 19.15'te Ukrayna ile karşılaşacak.