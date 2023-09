Orhan Çankaya Futbolu Bıraktı ve Yönetici Oldu

Kayseri Güneş spor'un tecrübeli oyuncusu Orhan Çankaya futbolu bırakmasının ardından yönetici oldu.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Güneş spor, ligin ilk maçına yarın deplasmanda çıkacak. Güneş spor'un 1991 doğumlu oyuncusu Orhan Çankaya; yaş kontenjanına takılması sebebiyle futbolu bıraktı. Futbola başladığı kulüpte aktif olarak 14 yıl boyunca forma giyen Orhan Çankaya bugün itibari ile Güneş spor'da yönetici olarak görevini sürdürecek. Kırmızı beyazlı forma ile birçok başarıya imza atan ve unutulmaz hatıralar yaşayan Orhan Çankaya yeni sezonda saha içinde değil, saha kenarında görevini sürdürecek. Orhan Çankaya açıklamasında; " Futbol, hayatımın en büyük tutkularından biri oldu ve bu tutkuyu Güneş spor'da 14 yıl boyunca yaşadım. Bu uzun süreç boyunca birçok şey öğrendim. Hem sahada hem de saha dışında yaşadığımız tatlı hatıralar, büyük zaferler ve bazen de acı kayıplar, bizleri bir araya getiren ve Güneş spor ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğum hatıralardı. Sakatlıklar, futbolun bir parçası olarak gelip geçti, ancak asla ruhumuzu kırmadı. Tam tersine, her sakatlık bize daha da güçlü dönmeyi öğretti. Her bir zafer, sadece sahada değil, aynı zamanda hayatımızın her alanında başarıyı hedeflememiz gerektiğini gösterdi. Futbolun içindeki rekabet, dayanışma ve arkadaşlık duygusu, bizi daha iyi insanlar yapmanın bir yolunu bulmamıza yardımcı oldu. Bugün Güneş spor kulübünde yönetici olarak görev almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu kulüp, benim için sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda bir aile oldu. İleride de aynı tutku ve bağlılıkla bu aileyi daha da büyütmek ve başarılarına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Güneşspor, sadece sahada değil, toplumda da bir iz bırakmak için çaba gösteren bir kulüp olmaya devam edecek. Genç yetenekleri desteklemek, sporun güzelliklerini ve değerlerini yaymak için çabalayacak ve hep birlikte daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyeceğiz. Futbol bize sadece bir oyunu öğretmedi, aynı zamanda birliktelik, azim ve hayatta başarılı olmanın yollarını gösterdi. Güneşspor'da bu yolu hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ