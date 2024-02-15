Okul Sporları Yıldız Basketbol Grup Müsabakaları Tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Yıldız Basketbol grup müsabakalarında 23 takım mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Yıldız Basketbol Grup Müsabakaları tamamlandı. Bahçeşehir Spor Salonu ve Cumayeri Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Yıldız Basketbol grup müsabakalarına 23 farklı takım 280 sporcu katıldı.

12-14 Şubat 2024 tarihleri arasında Düzce'nin ev sahipliğinde yapılan Yıldız Basketbol grup müsabakalarında Kızlarda; Bartın Fatih Ortaokulu, İstanbul Emine – İbrahim Pekin Ortaokulu, Ankara Özel Nesibe Aydın Ortaokulu oldu.

Erkeklerde ise; Bolu 50 Yıl İzzet Baysal Ortaokulu, İstanbul Özel Güneşli Okyanus Ortaokulu ve İstanbul Özel Sev Ortaokulu gruplarında birinci olarak Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandı. - DÜZCE