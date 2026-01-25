Okan Buruk'tan üst üste flaş paylaşımlar
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak kenetlenme çağrısında bulundu.
- Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
- Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sosyal medyadan tribünlerle bütünleştiği anların fotoğraflarını paylaştı.
- Okan Buruk, paylaşımlarında '#kenetlenbaşkagalatasarayyok' etiketini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray, liderliğine devam etti.
OKAN BURUK'TAN ÜST ÜSTE PAYLAŞIM
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesaplarından yaptığı üst üste paylaşımlarla camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi.
'KENETLEN BAŞKA GALATASARAY YOK
Okan Burul, Fatih Karagümrük karşısında tribünlerle bütünleştiği anların yer aldığı kareleri paylaşırken, "#kenetlenbaşkagalatasarayyok" etiketini not düştü.
İşte Okan Buruk'un yaptığı o paylaşımlar: