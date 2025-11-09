Okan Buruk: 'Maçın Geneline Bakıldığında İyi Oynamadık'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bugün genel olarak iyi oynamadıklarını bildirdi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir fikstürden çıktıklarını belirterek, her maçın psikolojisinin kendileri için aynı olmadığını söyledi.

Rakiplerinin kendilerine göre maça daha istekli başladığını ifade eden Buruk, ilk yarı top kendilerindeyken iyi oynadıklarını düşünmediğini kaydetti.

Buruk, top rakipteyken de iyi oynamadıkları için devreye 1-0 geride girdiklerini dile getirerek, "İkinci yarı maçı çevirmek için çabalarımız oldu. Oyuncu değişiklikleri yaptık. İkinci yarıda daha çok rakip yarı sahada oynadık. Ceza sahasına girişlerimiz oldu. Ama maçın geneline baktığımızda, hücum anlamında yine geçen hafta da bunu söylemiştim, üretemedik. Hücum anlamında bizim kalitemizin altında kaldık. Bu da çare bulmamız gereken şeylerden biri." diye konuştu.

Bugün Yunus ve İlkay'dan eksik olarak sahaya çıktıklarını hatırlatan Buruk, şöyle konuştu:

"Yunus ve İlkay gibi bu tür maçları çözecek oyuncumuz, bugün olmayınca bireysel performansların düşük olduğu ve devamında da girenin, çıkanın belki çok büyük oyuna destek vermediği bir maç geçirdik. Bu da teknik adamın sorumluluğunda olan bir şey. Maçı hazırlayan biziz, kadroyu seçen biziz. Rakibimizi ve kendimizi daha iyi görmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bundan sonraki maçlar için bize ders olacak, bir mağlubiyet aldık. Ama rakibimizin de oynadığı oyunu, taraftarıyla olan coşkusunu, bu stattaki atmosferi ve burada aldıkları galibiyeti de tebrik etmek gerekiyor. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar."

"Kaybettiğimiz puanlarla rakiplerimize yaklaşma şansı verdik"

Buruk, son 2 yıla bakıldığında mart ayından sonra fikstürün rahatladığını belirterek, haftada tek maç oynandığı için maçlara hazırlanmanın kolaylaştığını söyledi.

Avrupa maçı dönüşü aynı konsantrasyonda olmayınca bu tür mağlubiyetlerle karşılaşılabilindiğini ifade eden Buruk, şunları kaydetti:

"Öndeydik, avantajımız vardı. Bu avantajdan, kaybettiğimiz puanlarla rakiplerimize yaklaşma şansı verdik. Ama bir yandan da Avrupa'da da çok önemli bir yürüyüşe devam ediyoruz. Bu yürüyüşte de biraz bazen hem konsantrasyonunuzu hem enerjinizi biraz daha Şampiyonlar Ligi maçları tabii ki Türkiye'deki maçların yaklaşık 45, 46, 47, 48 maksimum 50'lere geldiği dakikada oynanan bir ligden, 60 dakikada oynanan bir lige gidiyorsunuz ve orada tabii ki enerjinizi de daha fazla, büyük şekilde harcıyorsunuz. O yüzden bu tür sonuçlar oluyor. Bundan sonra olmaması için kendi aramızda, oyuncularımla birlikte bunu çözmeye çalışacağız."

"Bundan önce daha iyisini yaptılar yine daha iyisini yapacaklar"

Bir basın mensubunun "Kocaelispor tribünlerini bugün gördünüz, şehir takımlarının Süper Lig'de yer alması lige nasıl katkı sağlar?" sorusu üzerine Buruk, dolu tribünlere karşı oynadıklarını aktardı.

Bugün Kocaeli'de güzel bir futbol ortamı bulunduğunu ifade eden Buruk, Kocaelispor'un bir dönem önemli başarılar elde ettiğini ve olduğunda da Süper Lig'e değer kattığını söyledi.

Buruk, Süper Lig'de olan her takım için dolu tribünler önünde oynamanın, coşkuyu görmenin önemli olduğunu dile getirerek, "Bir yandan kaybettiğiniz için üzgünsünüz ama böyle bir stadyumda, böylesi taraftarın önünde, o coşkunun önünde oynamak da bence futbolcular için güzel. Bunu daha iyi oyunumuza yansıtabilirdik ama yansıtamadık." şeklinde konuştu.

"Icardi beklentinizi karşıladı mı?" sorusuna ilişkin Buruk, Icardi'yi daha önce bu profilde kullandıklarını aktararak, Icardi'yle 1 senedir bu şekilde oynamadıklarını bildirdi.

Buruk, bugün Icardi için de şanssızlık olduğunu, takım olarak kötü oynadıklarını dile getirerek, "Hiçbir oyuncumu bugün kötü oyunundan dolayı eleştiremem çünkü takım olarak kötüydük. Bu her oyuncunun performansını etkiliyor. Bu maçı bir oyuncuya, hücuma veya savunmaya yazamayız. Total olarak çok iyi oynamadık. Her bölgede iyi oynamadık. Bunun baş sorumlusu tabii ki teknik adamdır. Saha içerisinde iyi işler yapamıyorsanız, birinci sorumlusu teknik adamdır. O yüzden oyuncularımı burada bugünkü performanslarından dolayı suçlamak istemiyorum. Bundan önce daha iyisini yaptılar yine daha iyisini yapacaklar." ifadesini kullandı.