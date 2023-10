Haberler ›› Spor ›› OK Bosna Sarajevo, OK Univerzitet vo Tetovo'yu 3-0 yendi

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Bosna Hersek temsilcisi OK Bosna Sarajevo, Kuzey Makedonya ekibi OK Univerzitet vo Tetovo'yu 3-0 mağlup etti. OK Bosna Sarajevo turnuvayı 5. sırada tamamladı.