Fenerbahçe Konyaspor Maçı İçin Erteleme Talep Etmedi

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Konyaspor karşılaşması için herhangi bir erteleme talebinde bulunmadıklarını belirterek, "Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız, hemen arkasından Lyon'a da gideriz, turumuzu geçeriz" dedi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çetin, "Öncelikle büyük Fenerbahçe taraftarları stadı doldurdu, takımını destekledi. Bu çok önemliydi. Takımı ayakta tuttu. Bunun yanında bir hafta içinde 3'üncü maçımıza çıktık. Takım mücadele açısından bence maksimum seviyede oynadı. Memnun edici bir durum bu. Ancak oyunsal anlamda daha etkin olmamız için takımın katetmesi gereken bir süre var. Fizik kondisyonumuzu daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha etkin olmamız gerekiyor ve bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. İçeride de oyuncularla beraber olduk. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz, o inancımız çok yüksek. Gerçekten de oyuncularımız buna inanıyorlar. Bugün şunu gördük ki Fenerbahçe her türlü zor şartlara rağmen bu yolda yürümeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

"Zaten bu retten sonra o kurumdan başka bir talepte bulunmak da doğru olmaz"

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşması için yaptıkları erteleme talebine Türkiye Futbol Federasyonu tarafından olumsuz yanıt verilmesinin ardından, bu hafta sonu oynayacakları Konyaspor maçı için herhangi bir erteleme talebinde bulunmayacaklarını söyleyen Çetin, "Şimdi büyük Fenerbahçe Kulübü önünde olan zorlu süreçte, özellikle de 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından bir talepte bulundu. Bu talebi de durup dururken yapmadık. Özellikle Sturm Graz maçı sonrası Gençlerbirliği maçının ayın 15'inde olması, bu Lyon maçının 18'inde olmasından kaynaklı takımın fiziksel olarak yeterince rejenere olması, dinlenmesi, hazırlıklarını tamamlaması, seyahat süreleri bizim için büyük bir handikaptı. Biz bir kez bir şey talep ettik ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir ret cevabı verilen federasyondan bir şey talep etmeyi doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Başkanımız Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok. Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız, hemen arkasından Lyon'a da gideriz, turumuzu geçeriz. Bu yönde de çok kararlıyız. Öyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Zaten bu retten sonra o kurumdan başka bir talepte bulunmak da doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor"

Transfer sürecinin devam ettiğini ve kadronun her bölgesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çetin, "Evet, her şey söz konusu. 4 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Sadece o bölge için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor, önümüzdeki günlerde de neticesini alırız" şeklinde konuştu.

"Oyuncuları yüzde yüz fit duruma getirene kadar bu sancılı süreçleri yaşayacağız"

Sakatlıktan dönen ve fiziksel olarak henüz hazır olmayan oyuncuların zamanla takıma adapte edileceğini belirten Çetin, "Özellikle bazı oyuncularımızın bu hazırlık sürecinde sezona geç başlaması, form grafiklerini daha aşama aşama kaydediyor olmalarından kaynaklı bazı fiziksel sıkıntılarımız var. Nasıl ki en son Romelu Lukaku geldiğinde bu açıklamayı yaptık; onun bir hazırlığa ihtiyacı var. Bugün 15 dakika, bir maç sonra 20 dakika, 30 dakika gibi. Bunu onu koruyarak ve formunu yükselterek maç ritmini yakalamasını sağlayacaksak aynı şey bir kademe öncesinde de Marco Asensio ile ilgili. Biliyorsunuz ki geçen sene sakatlığından sonra uzun süre futbol oynayamadı. Takıma katıldıktan sonra kendini tekrar fiziksel olarak hazırlama süreci içerisinde. Bugün Marco Asensio, hatırlarsanız ben de televizyondayken 'Marco derim, başka bir şey demem' diyordum. Ama onun bu süreci de adım adım yaşaması ve istenen form grafiğini yakalaması gerekiyor. O yüzden Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz, onun da bir süreye ihtiyacı var. O yüzden bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Asensio bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu, İsmail Kartal Hocanın da aynı şekilde vazgeçmeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için halen bir süreye ihtiyacı var. Bugün Nene'yi gördünüz; ameliyat sonrası adım adım gelmeye başladı. Bugün yüzde yüz hazır olmamasına rağmen takımdaki yerini aldı, oyun ritmini yakalamak üzere ilk maçına çıktı. O da adım adım ilerleyecek. Bu haftalar zorlu haftalar, takım oyuncuları için. Oyuncuların kendilerini yüzde yüz fit duruma getirene kadar bu sancılı süreçleri yaşayacağız. Ama senin soruna gelirsek; Asensio bizim için çok önemli bir oyuncu, onun da form grafiğinin yükselmesi için bir sürece ihtiyacı var. O da adım adım bunu yükseltiyor" diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı