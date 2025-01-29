Oğulcan Çağlayan: Kocaelispor'un Kalıcı Gelire ve Tesise İhtiyacı Var

Erzurumspor FK maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kocaelispor'un golcü oyuncusu Oğulcan Çağlayan, "Kocaelispor'un kalıcı gelire ve tesise ihtiyacı var. Günü kurtarmak değil, geleceği kurmak lazım. Bu oyuncu grubu takımı Süper Lig'e çıkaracak, buna kimse engel olamaz" dedi.

Erzurumspor FK maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve son maçı değerlendiren golcü oyuncu Oğulcan Çağlayan, "Kendi sahamızda maçı kazandığımız için mutluyuz. İyi bir oyun oldu. Güzel goller attık. 8 puanlık avantaja sahip olduk. Önümüzde Erzurum maçı var. O maçın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Emin adımlarla Süper Lig'e doğru, şehrin hasretine son vermek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sahada elimizden geleni yapıyoruz. Süper Lig'e çıkmak son değil, önemli olan orada kalıcı olabilmek. Kalıcı olabilmek için de 3 üretken var" diye konuştu.

"Kocaelispor'un kalıcı gelire ve tesise ihtiyacı var"

Birçok önemli kulüpte forma giydiğini belirten Çağlayan, "Biz sahada işimizi yaparken, nasıl orada kalabiliriz diye düşünmesi gereken kişilerin buna kafa yormaya başlaması lazım. Kocaelispor'un kalıcı gelire ve tesise ihtiyacı var. Burada iş hem taraftarlara hem de basın mensuplarına düşüyor. Bunları çok yüksek sesle duyurmanız lazım. Yoksa bugün çıkıp sezon sonu tekrardan aşağıya düşmenin pek bir anlamı olmayacak. Bizim de emeklerimize yazık olacak. Yanlış hatırlamıyorsam 16 sene önce de kulüp Süper Lig'e düştükten sonra düştü. O yüzden kalıcı olmadıktan sonra pek anlamı yok. Günü kurtarmak değil, geleceği kurmak lazım. Bu oyuncu grubu takımı Süper Lig'e çıkaracak, buna kimse engel olamaz. Ama yavaş yavaş artık işin diğer tarafına yönelmek gerekiyor. Kalıcı gelir ve tesis konusunda bas bas bağırmanız gerekiyor. Yoksa sadece günü kurtarmakla kalırsınız. Bundan 16 sene önceki oyuncu grubu hatırlanıp bizi Süper Lig'e çıkarmıştı diye özlem duyuluyorsa, bundan 10 sene sonra da bize de aynı duyguları beslersiniz. Bu gerçekleri insanlara doğru anlatmak lazım. Yoksa sağdan soldan gelen paralarla günü kurtarmak olur. Önümüzdeki sene maliyetler daha da fazla artacak" şeklinde konuştu.

"Ayaklarımız yere sağlam basarak Erzurum maçına sahip çıkacağız"

Erzurum FK maçını da değerlendiren Çağlayan, "Erzurum bu ligin en zor deplasmanlarından biridir. Biz de ocak ayının sonunda oraya gidiyoruz. Şu anda hava durumu orada nasıl bilmiyorum. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kaybetmemenin de ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Sonuçta arkamızdaki takım bize yaklaşmak isteyecektir. Ayaklarımız yere sağlam basarak Erzurum maçına sahip çıkacağız. Bu oyuncu grubu çok tecrübeli, birikimli. Hepimiz elimizden geleni yapıp cumartesi günü de alnımızın akı ile döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sahada olduğum sürece hangi porsiyonda oynadığımın pek önemi yok"

Son maçta attığı 2 gol ve Furkan'a attırdığı golle ilgili düşünceleri sorulan Çağlayan, "Furkan sezon başından beri bir mücadelenin peşinde. Genç sporcuların skor yapması, başarılı olması beni mutlu ediyor. Sanırım ben de yavaş yavaş yaşlanmaya başlıyorum. Furkan her zaman bu verdiği performansın üstüne koymalı çünkü futbolda dün yoktur, yarın vardır. Hangi pozisyonda oynadığımın pek önemi yok. Hoca nerede fırsat verirse orada elimden geleni yapıyorum ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim ancak forvet pozisyonunda kendimi daha rahat hissediyorum, daha mutluyum. Sahada olduğum sürece hangi porsiyonda oynadığımın pek önemi yok" dedi. - KOCAELİ