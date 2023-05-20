Ofspor, 29 yıl sonra amatör lige düştü

TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Trabzon ekiplerinden Ofspor, 29 yılın ardından profesyonel liglere veda ederek Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Profesyonel liglerde 29 yıldır mücadele eden Trabzon ekiplerinden Ofspor, bu sezon boğuştuğu maddi zorlukların yanı sıra, aldığı kötü sonuçlarla zorlu bir sezon yaşadı. 29 yılın en kötü dönemini yaşayan Karadeniz ekibi, 3'üncü Lig'deki son maçında sahasında şampiyonluk yarışındaki Iğdır FK'yı konuk etti. Of İlçe Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayan mücadele, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Iğdır FK şampiyonluğunu ilan edip üst lige çıkarken, Ofspor 24 puanla ligi 16'ncı sırada tamamlayarak küme düştü. 32'nci haftada matematiksel olarak küme düşmeyi garantileyen Karadeniz temsilcisi, ligde çıktığı 33 maçta yalnızca 5 kez galip gelebildi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA GALATASARAY'LA KARŞILAŞTI

1994-95 sezonunda 3'üncü Lig'e yükselen Ofspor, bu süreçte 2007-08 ve 2015-16 sezonlarında da 2'nci Lig'e çıkma başarısı gösterdi. 2020-21 sezonunda 3'üncü Lig 1'inci Grup'u 4'üncü sırada tamamlayan ve yeniden 2'nci Lig'e yükselme fırsatı yakalayan Ofspor, Play Off çeyrek finalinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a mağlup olarak bu şansı elinden kaçırdı. Bordo sarılılar, 29 yıllık inişli çıkışlı dönemin ardından profesyonel liglere veda etti. Trabzon ekibi gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.