Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor Shomurodov

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.

CANLI ANLATIM:

15' Ömer Ali Şahiner sakatlık yaşıyor. Sağlık ekipleri sahaya girdi.

14' Rakibine faul yapan Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı sarı kart gördü.

12' Galatasaray, oyunu rakip yarı alanına yıkma çabasında.

10' Gabriel Sara'nın köşe vuruşunda Kaan Ayhan kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

8' Galatasaray, sağ kanattan gelen ortada etkili geldi. Eren Elmalı'nın seken topa yaptığı vuruş savunmadan sekerek kornere gitti.

5' Opoku, Torreira'yı sert bir şekilde indirdi. Hakem, Opoku'yu uyardı.

3' Başakşehir kendi yarı alanında oyun kurma çabasında.

1 ' Maç inanılmaz bir pozisyonla başladı. Henüz 30. saniyede karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşu direkten döndü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
