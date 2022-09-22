- Nihat Güler : "Devletin muhteşem tesislerinin tanıtımını yapın"

İSTANBUL - Çeşitli federasyonların uluslararası maçlarını otellerde yapmasını eleştiren Türkiye Salon Sporları Platformu ve Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, "Oteller kendi tanıtımlarını zaten kendileri yapıyorlar. Devlete bağlı kurumlarsınız, uluslararası federasyonlara devletin muhteşem tesislerinin tanıtımını yapın" dedi.

Türkiye Salon Sporları Platformu ve Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, spor salonlarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Pandemiden sonra bir toparlanma süreci içinde olduklarını belirten Güler, "Spora yoğunluk var. İstediğimiz düzeyde mi, hayır. Ama ilgi bizi sevindiriyor açıkçası, spor salonları dolmaya başladı. İnsanlar spora yöneliyor. Tabii Türkiye'de obezite artmış durumda. Hareketsizliğe bağlı bir sürü sorunlar yaşandı. Spor salonları güvenli sosyalleşme mekanları. Bunları hepsi bir araya gelince insanlar spor yapmaya geliyorlar diyebiliriz. Yani spora önem vermeye başladılar" ifadelerini kullandı.

"Amatör spor branşlarıyla, spor kulüpleriyle ilgili biraz sıkıntılar var"

Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren 'Spor Yasası' ile ilgili görüşlerini de aktaran Nihat Güler, "Tabii şimdi yeni spor yasasıyla ilgili biz de olayın bir tarafıydık aslında, meclise de davet edildik sendika olarak. Fakat spor yasasında futbol kulüpleriyle ilgili güzel şeyler oldu. Olması gerekenler ama diğer amatör spor branşlarıyla, spor kulüpleriyle ilgili biraz sıkıntılar var. Olimpik branşlarda 300'e kadar delege sayısı düşürülüyor. Olimpik olmayan branşlarda ise 200'e kadar düşürülüyor. Biz bunun seçme ve seçilme hakkına aykırı olduğunu söylüyorduk. Çünkü bu sayı fazla olursa, noter huzurunda çekilip o sayıya düşürülüyor. Bunu biz kabul etmedik, hala da kabul etmiyoruz. Diyoruz ki zaten Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyon seçimlerinde oy kullanacak kulüplerin haklarını kriterlerle belirlemiş. Buna müdahale edilmemesini istiyoruz. Her hak edenin seçme hakkını federasyon başkanının kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasanın bu tarafını çok sağlıklı bulmadık. Hatta bununla ilgili de girişimlerimiz devam ediyor" cümlelerine yer verdi.

"Seçme hakkının engellenmesine kesinlikle karşıyız"

'İlerleyen dönemlerde bu durumla ilgili nasıl bir aksiyon alacaksınız?' şeklinde gelen soruyu Güler, şöyle cevaplandırdı:

"Tabii bizim sendikayı kurma amacımız Türkiye'de spor yaptırılma oranının attırılmasıyla beraber spor kulüplerinin, spor salonlarının hak ve menfaatlerini korumak. Burada bir hak kaybı yaşanıyor. Yani nasıl bir hak kaybı? Oy kullanamıyorsunuz. Öğrenci yetiştiriyorsunuz, devletin belirlediği kriterleri yerine getiriyorsunuz ama oy kullanamıyorsunuz. Noter huzurunda yapılan bir şeyle oy hakkınız elinizden alınıyor. Biz şimdi yaptığımız görüşmelerde şunu söyledik; Galatasaray, Fenerbahçe 10 bin kişiyle kongre yaparken, Türkiye'de bu kongreleri yapacak tesis, bu kongreleri yapacak federasyonda bütçe var. Yani seçme hakkının engellenmesine kesinlikle karşıyız. Zaten anayasada da bu var. Kısaca biz şuan görüşmeler yaparak bunun düzeltilmesini arzu ediyoruz."

Federasyonların otellerde müsabaka düzenlemesiyle ilgili

Çeşitli federasyonların uluslararası organizasyonlarını otellerde düzenlemesiyle alakalı ise Nihat Güler, "Türkiye'de 64 tane federasyon var, futbolu saymıyorum. Bu federasyonlar genellikle otellerde maç düzenliyordu. Bizler Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, bakanlığa müracaat ettik. Bunların yapılmaması konusunda. Çünkü Türkiye, olimpiyatlara aday olmuş bir ülke. Olimpiyatlara aday olmak demek tesisleşme bakımından mükemmel bir durumda olmanız demek. Çok güzel tesisler yapıldı. Ben de şunu diyorum; '64 federasyon bu tesisleri kullanmayacaksa, kimler kullanacak'. Yani devletin kendi kurumlarının kullanması gerekiyor. Çünkü otellerin fiziki yapıları, havalandırması, duşu, iklimlendirmesi maçlara uygun değildi. Seminer yapılabilir ama maç yapılmasına karşıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı bunu kaldırdı. Fakat daha uluslararası maçlar salonlarda yapılmaya devam ediyor. Bazı federasyon başkanları hatta tabiri caizse inat çerçevesinde yapmaya devam ediyorlar. Oteller kendi tanıtımlarını zaten kendileri yapıyorlar. Devlete bağlı kurumlarsınız, uluslararası federasyonlara devletin muhteşem tesislerinin tanıtımını yapın. Sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye tesisleşmemizin ne kadar güçlü olduğunu gösterin diyorum" diye konuştu.