New York'a giden yıldız isim tanınmamak için maske taktı
Brezilya Ligi takımlarından Santos'un formasını giydiği Neymar, noel için gittiği New York sokaklarında tanınmamak için maskeyle dolaştı.
- Neymar, Brezilya Ligi takımı Santos'ta bu sezon 28 maça çıkarak 11 gol ve 4 asist yaptı.
- Neymar, ABD'nin New York şehrinde Times Meydanı'nda tanınmamak için maske taktı.
- Neymar, Santos takımını ligde tutmak için oynadığı son 3 maçta 5 gol attı.
Brezilya Ligi takımlarından Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, liglerin sona ermesinin ardından soluğu ABD'de aldı.
TANINMAMAK İÇİN MASKE TAKTI
Takımını kümede tutma başarısı gösteren Neymar, arkadaşları ve kız arkadaşıyla birlikte noeli kutlamak adına ABD'nin New York şehrine gitti. Yıldız ismin milyonlarca insanın akın ettiği ünlü Times Meydanı'nda yürüdüğü, tanınmamak için ise sürpriz bir yönteme başvurarak maske taktığı görüldü. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan arkadaşları, Neymar'ın eğlenceli hallerini takipçilerine sundu.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Santos forması ile 28 maça çıkan Neymar, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu, oynadığı son 3 maçta 5 gol atarak takımını ligde tutmuştu.