New York'a giden yıldız isim tanınmamak için maske taktı

Brezilya Ligi takımlarından Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, liglerin sona ermesinin ardından soluğu ABD'de aldı.

TANINMAMAK İÇİN MASKE TAKTI

Takımını kümede tutma başarısı gösteren Neymar, arkadaşları ve kız arkadaşıyla birlikte noeli kutlamak adına ABD'nin New York şehrine gitti. Yıldız ismin milyonlarca insanın akın ettiği ünlü Times Meydanı'nda yürüdüğü, tanınmamak için ise sürpriz bir yönteme başvurarak maske taktığı görüldü. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan arkadaşları, Neymar'ın eğlenceli hallerini takipçilerine sundu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Santos forması ile 28 maça çıkan Neymar, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu, oynadığı son 3 maçta 5 gol atarak takımını ligde tutmuştu.