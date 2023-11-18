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Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı deplasmanda yendi

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Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı 71-60 mağlup etti. Bu sonuçla Nesibe Aydın ligde 5. galibiyetini elde ederken, BOTAŞ 7. mağlubiyetini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Ömer Sarı, Sait Nedim Çelik

BOTAŞ: Weaver 12, Mack 10, Manolya Kurtulmuş 12, Allen 10, Ronahi Zilan Kıran 5, Saliha Mandıracı 2, Nihal Güngör Yıldırım 3, Reimer 6

Nesibe Aydın : Thomas 26, Pelin Derya Bilgiç 8, Gamze Takmaz 2, Cannon 17, Coates 14, Feride Şevval Akalan 2, Gülşah Duman Bıçakçı, İlayda Güner 2

1. Periyot: 24-16

Devre: 38-36

3. Periyot: 49-52

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Nesibe Aydın deplasmanda BOTAŞ'ı 71-60 yendi.

Bu sonuçla Nesibe Aydın ligde 5. galibiyetini elde ederken, BOTAŞ 7. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: AA / Spor

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