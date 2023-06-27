'Neden Türkiye'ye gitmiyorsun?' sorusuna cevabı olay olmuştu! Polonyalı voleybolcunun yeni adresi netleşti

Pasör çaprazı Malwina Smarzek'in, katıldığı podcast yayınında "Türkiye'ye neden gitmiyorsun? En iyi orada para veriyorlar" sorusuna "Türkiye'yi sevmiyorum." cevabını vermesi olay olmuştu. Polonyalı voleybolcu oynayacağı ülkeye karar verdi. Smarzek, İtalyan ekibi Casalmaggiore ile anlaştı.

Brezilya'nın Osasco takımında sezonu tamamlayan Polonyalı pasör çaprazı Malwina Smarzek, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir ifade kullandı. "Sporun Gölgesinde" isimli podcast programında konuşan Smzarzek, Türkiye'yi sevmediğini söylemişti. Polonyalı voleybolcunun yeni adresi Casalmaggiore oldu.

"TÜRKİYE'Yİ SEVMİYORUM"

Podcast programında sunucunun, "Neden Türkiye'ye gitmiyorsun? En iyi orada para veriyorlar?" sorusuna Smzarzek, "Türkiye'yi sevmiyorum." cevabını vermişti. Sunucu bunun üzerine Polonyalı sporcuya, Avrupa'nın en iyi voleybolcuları arasında gösterilen Paola Egonu'nun Türkiye'de oynadığını hatırlatmıştı.

YENİ ADRESİ İTALYA OLDU

Brezilya ekibi Osasco'dan ayrılan pasör çaprazı Malwina Smarzek'in yeni adresi Casalmaggiore oldu. Polonyalı voleybolcu artık İtalya'da ter dökecek.