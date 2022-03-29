Ne Uludağ ne de Palandöken! Yalnızçam Kayak Tesisleri'nde muhteşem festival - Haberler

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Ne Uludağ ne de Palandöken! Yalnızçam Kayak Tesisleri'nde muhteşem festival

Haberler.com - Spor
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Ne Uludağ ne de Palandöken! Yalnızçam Kayak Tesisleri'nde muhteşem festival

Kış turizminin gözde ülkelerinden biri olarak öne çıkan Türkiye'de önemli faaliyetler yürütülmeye devam ediyor. Ülkemizin kış güzellikleriyle öne çıkan ili olan Ardahan ise buzu ve karı avantaja çeviriyor. 27 Mart Pazar Günü "Kar Kurtları" kayak ve snowboard sporcuları grubu tarafından düzenlenen Yalnızçam Kayak Festivali'nde Ardahan ve çevre illerden katılan 100'e yakın sporcu gösteri yarışları sergilediler.

ARDAHAN (Haberler.com) - Kış mevsiminin uzun geçtiği Ardahan, buzu ve karı avantaja çeviriyor. Özellikle bu yıl tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışına ve soğuğa önceden beri alışkın olan Ardahanlılar, yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü'nde düzenlenen atlı kış sporları ve buz pateni etkinlikleri başta olmak üzere Yalnızçam Kayak Tesisleri'nde yapılan kayak ve snowboard sporları ile ilin turizm potansiyelini ön plana çıkarıyorlar.

Ne Uludağ ne de Palandöken! Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kayak merkezinde muhteşem festival

100'E YAKIN SPORCU KATILDI

27 Mart Pazar Günü "Kar Kurtları" kayak ve snowboard sporcuları grubu tarafından düzenlenen Yalnızçam Kayak Festivali'nde Ardahan ve çevre illerden katılan 100'e yakın sporcu gösteri yarışları sergilediler.

Ne Uludağ ne de Palandöken! Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kayak merkezinde muhteşem festival

POTANSİYELLERİNİ KANITLADILAR

Yapılan organizasyonda telesiyej, teleski ve pist imkânları ile göz dolduran Yalnızçam Kayak Merkezi, sezon uzunluğu ve kristal kar kalitesi ile Türkiye'deki diğer kayak merkezleri ile yarışabilecek bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Bunun yan ısıra otel, konaklama ve kafeterya olanakları da bulunan merkez, ilerleyen yıllarda yapılan organizasyonlar ile adından sık sık bahsettirecekgibi görünüyor.

Ne Uludağ ne de Palandöken! Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kayak merkezinde muhteşem festival

Ne Uludağ ne de Palandöken! Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kayak merkezinde muhteşem festival

Haberler.com - Spor

Kış Turizmi, Ardahan, Türkiye, Spor, Güncel, Haberler

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