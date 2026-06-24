NBA Avrupa Projesi'nde İstanbul'a büyük ilgi: 'Yapı taşlarından biri olabilir'

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou, Türkiye'den NBA Avrupa projesine yoğun ilgi gördüklerini belirterek, " İstanbul'un bu ligin yapı taşlarından biri olabileceğine inanıyoruz." dedi.

Aivazoglou, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa kurmayı planladığı lig projesinin son durumu, Türkiye'nin ve Türk temsilcilerinin projeye gösterdiği ilgi, NBA Avrupa projesinin Avrupa basketboluna yapacağı etki ve Avrupa Ligi ile sürdürdükleri görüşmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

NBA Avrupa projesinde önemli bir mesafe aldıklarını belirten George Aivazoglou, "Ekim 2027'de gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz başlangıç öncesinde önemli ilerleme kaydediyoruz. Bunun iddialı bir hedef olduğunun farkındayız ancak Londra, Madrid ve New York'taki çalışma arkadaşlarım, FIBA'daki ortaklarımızla birlikte, bu takvimi gerçeğe dönüştürmek için farklı konu başlıklarında ilerleme sağlıyor. Ayrıca, ligimizde yer almak isteyen potansiyel kulüplerden, yatırımcı gruplarından ve iş ortaklarından gördüğümüz ilgi de gerçekten çok yüksek." diye konuştu.

" Türkiye'den ve özellikle İstanbul'dan son derece yüksek bir ilgiyle karşılaştık"

NBA Avrupa projesine Türkiye'den gösterilen ilgiyle ilgili konuşan Aivazoglou, şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'den ve özellikle İstanbul'dan son derece yüksek bir ilgiyle karşılaştık. İstanbul'un bu yeni ligin yapı taşlarından biri olabileceğine inanıyoruz. İstanbul dünya çapında birinci sınıf bir şehir. Spora inanılmaz bağlı, kültürel etkisi çok güçlü, Avrupa'daki en büyük ve en bağlı taraftar kitlelerinden birine ev sahipliği yapan bir yer. Eğer Avrupa basketbolu bir dönüşümden geçecekse, Türkiye'nin bu geleceği şekillendiren ülkelerden biri olması gerektiğine inanıyoruz."

"Gelecek 100 yılın ligini kuracak ortaklar arıyoruz"

Avrupa basketboluna milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazır paydaşlarla görüştüklerini vurgulayan George Aivazoglou, şu görüşleri aktardı:

"Avrupa basketboluna NBA ve FIBA ile birlikte milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazır çok sayıda potansiyel kulüp ve yatırımcıdan daha önce benzeri görülmemiş bir ilgi görüyoruz. Buna Türkiye de dahil. Ancak değerlendirdiğimiz tekliflerde finansal taraf sadece tek bir unsur. Bununla birlikte, bizimle aynı vizyonu paylaşan, faaliyet gösterdikleri pazarlarda dünya standartlarında kulüpler ya da şirketler yönetme konusunda kendini kanıtlamış ve gelecek 100 yılın ligini kurarken bize yardımcı olacak ortaklar arıyoruz."

"İlk 10 yılda gelirin yüzde 90'ının kulüplere aktarılmasını öngörüyoruz"

Aivazoglou, NBA Avrupa projesinin ilk 10 yılında gelirlerin yaklaşık yüzde 90'ının kulüplere aktarılmasının planladığını belirterek, Avrupa basketbol tarihinde benzeri görülmemiş düzeyde yatırım yapılacağını ifade etti.

Amaçlarının açık ve liyakate dayalı bir sistemle Avrupa basketbolundaki büyümeyi hızlandırmak olduğunu kaydeden George Aivazoglou, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu lig, Avrupalılar tarafından inşa edilen, Avrupalı taraftarlar için tasarlanan ve her kulübe Avrupa çapındaki en üst düzey rekabete ulaşma yolu sunan Avrupa spor modeliyle uyumlu bir yapı olacak. Yani gerçek anlamda bir 'Avrupa Ligi' olacak. Bahsettiğimiz bu katılım fırsatı, her kulübe kendi peri masalını yazma ve kıta genelinde daha fazla taraftarı dünya standartlarında basketbolla buluşturma imkanı yaratacak. Bankacılık tarafındaki ortaklarımız JP Morgan ve The Raine Group ile işbirliği içinde ve potansiyel kulüpler ile yatırımcı gruplarıyla yürüttüğümüz sürekli diyalog sayesinde, oyunun gerçek potansiyeline ulaşmasını ve tüm paydaşların bu büyümeden pay almasını sağlayacak bir model tasarladık. Franchise satışlarından elde edilecek gelirlerle, Avrupa basketbolu tarihinde benzeri görülmemiş bir yatırım gerçekleştireceğiz. Kulüpler, önerdiğimiz ekonomik modelin tam merkezinde yer alıyor. Bu kapsamda, ilk 10 yıl boyunca lig ekonomisinin yaklaşık yüzde 90'ının kulüplere aktarılmasını öngörüyoruz. Bunun içerisinde, ilk günden itibaren sağlanacak yüz milyonlarca dolarlık garanti katılım ödemeleri de yer alıyor. Bu performansa göre de artacak. Yani takımlar sürdürülebilir olacak. Bu da Avrupa basketbolunun mevcut ekonomik gerçekleriyle karşılaştırıldığında son derece önemli bir değişim anlamına geliyor."

"Genç Avrupalı oyuncuların Avrupa'da kalmasını teşvik edeceğiz"

Projenin Avrupa'nın yeni nesil yıldızlarının daha uzun süre Avrupa'da kalmasını teşvik edecek güçlü fırsatlar sunduğunun altını çizen Yunan basketbol adamı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün birçok genç Avrupalı oyuncu, Avrupa'da gelişimini sürdürebileceği net bir kariyer yolu göremediği için ABD'de üniversite seviyesindeki fırsatlara yöneliyor. Finansal açıdan güçlü, oyunculara daha yüksek gelir ve daha fazla ticari fırsat sunan bir lig oluşturarak, genç Avrupalı oyuncuların Avrupa'da kalmasını ve kariyerlerini burada geliştirmesini teşvik edeceğiz. Bunun da hem yeni nesil oyunculara hem de taraftarlara ilham vereceğine inanıyoruz. NBA, başarılı basketbol ligleri kurma ve büyütme konusunda 80 yıllık deneyimini, ticari başarı ve franchise değeri yaratma konusundaki güçlü geçmişini ve dünya genelinde 2 milyardan fazla taraftara ulaşan küresel pazarlama gücünü bu projeye taşıyor. Bu uzmanlık, Avrupa basketbol ekosisteminin her seviyesine çok önemli katkılar sağlayacak."

" Galatasaray'ın bakış açısı, bizim vizyonumuzla örtüşüyor"

George Aivazoglou, Galatasaray ile yürüttükleri görüşmelerin son derece yapıcı geçtiğini kaydetti.

NBA Avrupa projesine katılacağını açıklayan Galatasaray ve diğer Türk takımlarıyla yaptıkları görüşmelere ilişkin Aivazoglou, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, hiç şüphesiz Avrupa'nın en köklü spor kurumlarından biri. Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında on milyonlarca taraftara sahip. Bizi en çok heyecanlandıran konulardan biri Galatasaray'ın basketbola yönelik uzun vadeli vizyonu. Kulüple yürüttüğümüz yapıcı görüşmelerde, Galatasaray'ın Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin bakış açısının bizim vizyonumuzla büyük ölçüde örtüştüğünü gördük. Böylesine köklü bir spor kulübünün, hayatta bir kez gelebilecek böylesine bir fırsatı değerlendirmeye istekli olması, planlarımızın Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasında yarattığı heyecanın da önemli bir göstergesi. İstanbul'un sportif alandaki üstün konumu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu Efes gibi önemli kulüplere ev sahipliği yapmasından da açıkça belli. Fenerbahçe bu konuda öne çıkan örneklerden biri. Baktığınızda, 10 yılı aşkın süredir Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde istikrarlı şekilde rekabet etme başarısı gösteren bir kulüp. Bu başarı, Türkiye'de basketbol kültürünün gelişimine de çok önemli katkılar sağlamış durumda."

"Avrupa Ligi ile anlaşamazsak yolumuza devam etmeye hazırız"

Aivazoglou, NBA Avrupa projesi kapsamında Avrupa Ligi ile görüşmelerin sürdüğünü ancak anlaşma sağlayamadıkları takdirde ortakları ve yatırımcılarıyla yollarına devam etmeye hazır olduklarını belirtti.

Avrupa basketbol ekosistemiyle işbirliği içinde hareket etmeyi hedeflediklerini aktaran George Aivazoglou, "FIBA ile birlikte, bu ayın başında Avrupa Ligi yönetimiyle bir araya geldik. Avrupa basketbolunun tamamını kapsayan yapıcı, işbirliğine dayalı ve ortak bir zeminde buluşulmasını sağlayacak bir sonuç için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki ay yeniden bir araya geleceğiz ancak aynı zamanda da gerçekçiyiz. Avrupa Ligi ile yaptığımız görüşmeler yakın zamanda somut bir sonuca ulaşmadığı taktirde, ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte yolumuza devam etmeye de hazırız." şeklinde konuştu.