Victor Osimhen Galatasaray ile Anlaştı: Türkiye'ye Transferinin Perde Arkası

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan ve Napoli'yi Serie A'da zafere taşıyan Victor Osimhen, beklenmedik şekilde Galatasaray ile bir sezonluk anlaşma imzaladı.

Peki en elit takımlarda oynaması beklenen bir futbolcu nasıl kendini Türkiye'de buldu?

Osimhen'i eleştirenler, size, sürekli sakatlanma riski olan ve yalnızca tek bir sıra dışı sezon geçiren bir futbolcunun 130 milyon euro (4,8 milyar lira) değerinde olmadığını söyleyecektir.

Peki bu argüman, Osimhen'in kendini ne kadar geliştirdiğini ve bu süreçteki başarılarını hafife almıyor mu?

Nijeryalı futbolcunun, hayranlarının anlata anlata bitiremeyeceği kadar çok golü, bir dolu yeteneği ve asisti var. Ancak bunların içinden biri hepsinden farklı. Brezilya ve Napoli efsanesi Antonio Careca'ya göre bu, "Pele'nin bile gurur duyacağı" bir gol.

Ocak 2023'te "Ayın golü" ünvanını alan bu gol, Serie A'nın yirminci haftasında Napoli'nin Jose Mourinho'nun Roma'sını ağırladığı maçta geldi.

Göğüs kontrolü ile topu önüne alan Osimhen, mükemmel bir vole ile topu ağlarla kavuşturdu. Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Max Verstappen sözleriyle bu gol "acaio güzeldi".

Şok içinde futbolsevelerin ağızlarının açık kalması, Osimhen'in becerileri ve tekniğini ortaya çıkarmakla kalmadı. Ayrıca tek bir oyuncunun bir futbol takımının kaderini nasıl değiştirebildiğine dair şaşkınlıklarını da ortaya koydu.

Osimhen, Napoli'nin teknik direktörünü, takımı ve taraftarları 33 yıl sonra ilk kez kupa kaldırabilecekleri mucizesine ikna etti.

Nijeryalı yıldız, sezon öncesi defalarca takım arkadaşlarına şampiyonluğa oynamaları gerektiğini söyledi.

O dönem Napoli'nin başında olan Luciano Spalletti, diğer oyuncuları Osimhen kadar inandırmayı başarabilirse şampiyon olmayı deneyebileceklerini söylemişti.

Osimhen 39 maçta 31 gol attı, beş asist yaptı. Ancak onun yaklaşımı ve yıllarca aşağılık kompleksi içinde olan takımını motive edebilme yeteneği sayesinde koca bir şehrin kabini kazandı.

Aynı maçta Osimhen'in peşinden Giovanni Simeone oyuna girdi ve 86. dakikada Napoli'ye maçı kazandıracak golü attı. Gole en çok sevinen kişi Osimhen oldu. Takım mutlu, soyunma odası uyum içindeydi.

Osimhen, işine adanmışlığı sayesinde takdir gördü.

Antrenmandan sonra kalıp Spalletti ile çalışarak tekniğini ve topla olan güvenini geliştirdi. Böylece takımın en önemli oyuncularından biri oldu.

Khvicha Kvaratskhelia ya da orta saha efsanesi Stanislav Lobotka'yı unutmamız mümkün değil, ancak Napoli Şampiyonlar Ligi'nde AC Milan'a 4-0 yenildiğinde hayranlar en çok Osimhen'in oynamamasına üzüldü.

Osimhen'in transfer sözleşmesindeki 130 milyon euroluk serbest kalma maddesinin fazla görülmesinin sebeplerinden biri de futbolcunun sakatlık geçmişi.

İtalyan Gazzetta dello Sport'un yazdığı gibi, "Osimhen her topa sanki olimpiyatlar 100 metre koşusuymuş gibi atlıyor".

Taraftarlar her hamlesine, vuruşuna ve koşusuna azami enerji harcadığı için Osimhen'e bayılıyor, ancak bu vücudu için zararlı da olabiliyor.

Osimhen hiç geri duran bir sporcu olmadı.

Osimhen neden kalıcı transfer gerçekleştiremedi?

Öte yandan Osimhen'i "tek sezonluk bir başarı hikayesi" olarak tanımlayanlar da bulunuyor.

Napoli tarihinin en kötü şampiyonluk sonrası sezonunu oynadığı doğru. Bu performans için kulübün sahibi Aurelio de Laurentiis zaten özür diledi.

Spor direktörü Cristiano Giuntoli ve Spalletti takımdan ayrıldı, yeni gelen teknik direktör Rudi Garcia ise Napoli'nin önceki sezondaki maçlarını izlemediğini itiraf etti.

Takımın şampiyonluk sezonunda kurduğu kompleks ve akıcı oyun, yerini karmaşık taktiklere ve Osimhen'in bireysel yeteneğine yaslanan uzun toplara bıraktı.

Geçtiğimiz sezon Napoli üç teknik direktör değiştirdi.

Osimhen bu süreçte Afrika Uluslar Kupası'na gitmesine, farklı çalıştırıcıların taktiklerine alışmaya çalışmasına ve hatta kendi takımı ile ırkçılık üzerinden bir tartışmaya girmesine karşın çıktığı 32 maçta 17 gol attı, dört asist yaptı.

İstatistik platformu Opta'ya göre Serie A'da Omishen'in dakikaya düşen gol oranını geçen tek isim Cristiano Ronaldo oldu.

Napoli'nin sahibi De Laurentiis, geçen Ocak ayında yaptığı açıklamada Nijeryalı yıldızın takımdan ayrılacağını duyurdu.

Aralık'ta Omishen'in sözleşmesinin uzatılmasıyla Napoli, yıldıza dönüştürdüğü bu oyuncudan büyük kâr elde edebilecek hale geldi.

Sözleşme kapsamında Omishen'in maaşı arttı ve tartışmalı serbest kalma maddesi eklendi.

Mükemmel dokuz numara arayışındaki takımların Omishen için iyi para vereceğinden emin olan Napoli, geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan'dan gelen çok iyi bir teklifi reddetmişti.

Ancak mevcut şartlarda takımlar, zafere ulaşmak için daha hesaplı yollar izlemeyi tercih ediyor.

Bazılarına göre de Napoli, Omishen konusunda aç gözlülük yaptı.

Peki istikrarsız Rafael Leao'nun 175 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu ve Rasmus Hojlund'un Atalanta'da 10 gol atıp iyi bir sezon geçirdikten sonra 72 milyon sterline Manchester United'a gittiği şartlarda, oyuncular nasıl hakkıyla değerlendirilebilir?

Osimhen'in ederi ne kadar? Hojlund'dan fazla mı? Enzo Fernandez için biçilen 107 milyon sterlinden az mı? Bu sorunun cevabı gizemini koruyor.

Napolililer ve birçok futbol sever içinse Afrika'da ve İtalya'da yılın oyuncusu seçilen Osimhen paha biçilemez.

Napoli direktörü Giovanni Manna, transfer sezonu bittikten sonra DAZN'a verdiği bir demeçte Osimhen için "Victor, Napoli'de kalmak, bu takımda oynamak istemediğini çok net belirtti, biz de onu mutlu etmeye çalıştık" dedi.

Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımı Napoli'nin biçtiği fiyatı kabul etmedi, Chelsea ise Osimhen'in istediği maaşı veremedi. Ancak transfer sürecinin sonunda yardıma Galatasaray yetişti.

Osimhen'in Galatasaray'a transferini olumsuz karşıladı, İtalyan gazeteleri bunu "üzücü" olarak niteledi.

Ancak Osimhen sarı kırmızı formayı giyerek idolü Didier Drogba'nın takımına gidecek ve böylece mini bir hayalini gerçekleştirecek.

Daha da önemlisi, İtalya ve Türkiye'deki haberlere göre Osimhen, sözleşmesine seçtiği 10 kulüpten teklif alması durumunda Ocak'ta İstanbul'dan ayrılabileceğine dair bir madde ekletti.

Osimhen'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzatması gerekiyor, bu yüzden ne zaman kalıcı olarak ayrılacağına dair kontrolün bir kısmı hala Napoli'de.

Ancak en azından serbest kalma maddesindeki meblağ, daha makul olan 75 milyon euro seviyesine çekildi.

Acaba bir Premier Lig takımı önümüzdeki aylarda Osimhen'in kapısını çalacak mı?

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