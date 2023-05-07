- Namık Kemal Sarıyer: "Denizlispor, küllerinden yeniden doğacaktır" Denizlispor Teknik Sorumlusu Namık Kemal Sarıyer, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu takımlar bizim takımlarımız.

- Namık Kemal Sarıyer : " Denizlispor, küllerinden yeniden doğacaktır"

İZMİR - Denizlispor Teknik Sorumlusu Namık Kemal Sarıyer, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu takımlar bizim takımlarımız. Küllerinden yeniden doğacaktır" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Denizlispor, konuk olduğu Altay'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Sorumlusu Namık Kemal Sarıyer, "Bu takımlar bizim takımlarımız. Küllerinden yeniden doğacaktır. Genç bir ekiple mücadele ettik. U19 Takımı benim takımım. Altay tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Yine iyi de mücadele ettik. Tabii ki saha içerisinde tecrübe farkını gördük. Altay bu 3 puanla kümede kaldı muhtemelen" diye konuştu.