Muhammed Dursun: "Uzun yıllar ünvanın bende olması için elimden gelen mücadeleyi vereceğim"

Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu olan milli kick boksçu Muhammed Dursun, altın kemer başarısını uzun yıllar sürdürmek için elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyledi.

Kıtalararası ağır sıklet ünvan maçında Demokratik Kongolu rakibi Kamba Kazola'nın ringe çıkmadığı maçı hükmen kazanarak altın kemerin sahibi olan milli kick boksçu Muhammed Dursun, gelecek dönemdeki hazırlıklarına ve hedeflerine dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kıtalararası ağır sıklet ünvan maçı için iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade eden Dursun, "6 ay kadar bir hazırlanma sürecimiz oldu. Gerçekten iyi bir mücadele verdik. Rakibimiz Kongoluydu ve kıtalararası ağır sıklet bir ünvan maçına hazırlığımız vardı. Antrenörüm Ali Musa Mengüç'le Sırbistan ve Kıbrıs'ta bir kamp süreci geçirdik. Zaman daralıyordu, tarih yaklaşıyordu ama formumuz günden güne iyi gidiyordu. Maça 1 ay kala istediğimiz formu yakalamıştık. Çok şükür ringe çıktık, hazırlandık. Fakat rakibimiz korkak çıktı diyelim. Karşımıza çıkmaya cesaret edemediği için ünvan otomatik olarak şu an bize kaldı" diye konuştu.

"Uzun yıllar ünvanın bende olması için elimden gelen mücadeleyi vereceğim"

Gelecek yıl Dubai'de bir ünvan koruma maçına çıkacaklarını aktaran Muhammed Dursun, "Şu an profesyonelde kıtalararası ağır sıklet kemeri bende olduğu için tahmin ediyorum nisan-mayıs ayı gibi Dubai'de bir ünvan koruma maçımız olacak. Biz profesyonel sporcular hep bir hazırlık içinde olduğumuz için formumuz yerinde. Buraya bir hazırlık dönemi geçireceğiz. İki tane ülkede kampımız olacak. Özbekistan ve Rusya'ya gideceğiz. Şu an için antrenörümle bunun planlamasını yapıyoruz. İki ülkede de 1 ay kalacak şekilde bir programımız olacak. Bizim için yurtdışında kamp yapmak çok iyi oluyor. Çünkü Türkiye'de ne kadar kaliteli sporcular varsa yurtdışında da bazı bölgelerde ve bazı ülkelerde aradığımız ağır sıklet sporcuları yakalayabiliyoruz. Buradaki süreç bizim için çok çok daha iyi geçiyor. Dubai'deki maç ünvanımızı korumak için bir klasman maçı olacak. Uzun yıllar ünvanın bende olması için elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Şu an için belli bir tarih yok. Federasyondan bir tarih bekliyoruz. Bunun da yakın zamanda açıklamasını yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kendisini destekleyenlere de teşekkür eden Dursun, "Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Alves Kablo, Deniz Karamercan ve Hikmet Alabıçak'a ve antrenörüm Ali Musa Mengüç'e çok teşekkür ediyorum. Beklemede kalın inşallah ünvanı koruyarak dünya şampiyonluğuna kadar çıkacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL