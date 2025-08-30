Muğlasporlu futbolcunun kendi kalesine attığı golü görmeniz lazım

Muğlasporlu futbolcunun kendi kalesine attığı golü görmeniz lazım
TFF 2. Lig maçında Sincan BLD Ankaraspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Muğlaspor forması giyen Yiğit Ali Bayrak'ın kendi kalesine attığı gol maça damga vurdu.

TFF 2. Lig maçında Sincan BLD Ankaraspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

KARŞILAŞMADA 4 GOL

Sincan BLD Ankaraspor'un gollerini 32. dakikada Abdussamed Karnuçu ve 42. dakikada Yiğit Ali Bayrak (K.K) attı. Muğlaspor'un golleri ise 22. dakikada Yasin Abdioğlu ve 69. dakikada Muhammet Enes Gök ile geldi.

KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOL MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği sırada Muğlasporlu futbolcu Yiğit Ali Bayrak'ın kendi kalesine attığı gol maça damga vurdu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, orta sahaya yakın bir bölgede kalecisine geri pas atmak isterken topu kaleye nişanladı. Havadan süzülerek ağlara giden top sonrası Yiğit Ali Bayrak büyük üzüntü yaşadı.

İşte o gol;

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
