Üye Girişi
Haberler

Kayserili Milli Sporcu Abdulsamet Koç, Dünya Şampiyonası'na Birincilik Hedefiyle Hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas ilçesindeki Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi öğrencisi Abdulsamet Koç, muaythai sporuna başladıktan sonra kendisini geliştirerek milli takıma girme başarısı gösterdi. Koç, Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de yaşayan 17 yaşındaki milli sporcu Abdulsamet Koç, 1-9 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Dünya Şampiyonası'na birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Talas ilçesindeki Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Abdulsamet Koç, kendisini korumak ve kilo almak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 4 yıl önce muaythai sporuna başladı.

Antrenmanlarını aksatmayan ve zaman içerisinde kendisini geliştiren Abdulsamet, gittiği spor salonunda Kick Boks Milli Takımı Antrenörü Kevser Bilgin ile tanıştı.

Abdulsamet Koç, antrenörlüğünü üstlenen Bilgin'in yönlendirmesiyle Erkilet Bilge Spor Kulübü adına geçen yıl Ankara'da katıldığı Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük, bu sene Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda ise birincilik etti.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma girme başarısı gösteren Abdulsamet, Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Sporla derslerimde de başarılı olmaya başladım"

Milli sporcu Abdulsamet Koç, AA muhabirine, kendisine maddi ve manevi destek olan ailesi ile antrenörüne teşekkür etti.

Muaythaide dünya ve Avrupa şampiyonu olmak için çok çalıştığını belirten Abdulsamet, şöyle konuştu:

"Bu spora ilk başladığımda çok güçsüzdüm ve zorlanıyordum. Spora devam ettikçe yaklaşık 1,5 yıl içinde hem kilo aldım hem de güçlendim. Bu spor benim kişiliğime ve karakterime daha uygun olduğu için seçtim. Sporla derslerimde de başarılı olmaya başladım. Spor daha fazla disiplinli olmamı sağladı. Benim yaşımdaki gençler, muaythai olmasa da bir spor dalıyla ilgilenmeli. Hedefim, Yunanistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak ve milli takımımızı gururlandırmak. Antrenmanlarımı hocalarımızla beraber yapıyoruz. Gayet güzel gidiyor. Onların desteğiyle devam ediyorum."

Antrenör Kevser Bilgin de muaythaide kendisini geliştirerek başarılı olan sporcusuyla gurur duyduğunu söyledi.

Abdulsamet'in sporda olduğu kadar derslerinde de başarılı olduğunu dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da şampiyon olmak ve İstiklal Marşı'nı okutabilmek için elinden gelen neyse mücadele edecek. Bunun için müsabaka ağırlıklı antrenmanlar yapıyoruz. Diğer hocalarımızla beraber salonda güç, kuvvet ve çabukluk antrenmanları gerçekleştiriyoruz. Haftada 3 gün koşu yapıyor, 5 gün müsabaka antrenmanı, torba ve lapa çalışmaları yapıyor."

Kaynak: AA / Spor

Dünya Şampiyonası Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi Yunanistan Türkiye Kayseri Dünya Talas Spor Milli Takım Spor Haberler

Bakmadan Geçme

1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi?
title