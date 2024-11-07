Mourinho'ya İngiltere'den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap

Süper Lig devleri Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 90+12. dakikada attığı golle kazandığı mücadeleye Jose Mourinho damga vurmuştu.

Portekizli teknik adamın maçtan sonra yaptığı açıklamalarla ilgili olarak İngiltere'den olay ifadelerin yer aldığı bir yazı yayınlandı. Daily Mail'den Simon Jordan'ın bugün yayınlanan yazısında Jose Mourinho için ağır ifadeler kullanıldı.

İşte Jordan'ın yazısı;

"Jose Mourinho'nun hayranı oldum ve hâlâ da olmak istiyorum. Bir zamanlar doğru nedenlerle bu kadar dikkat çeken o karizmatik menajeri görmek istiyorum. Başarılarından ziyade sadece tartışmalarla gürültü yaratan Mourinho'dan hoşlanmıyorum. Bir zamanların yıldız teknik direktörünün esrarengiz, eşsiz bir bireyden her şeyi ve herkesi sert bir şekilde eleştiren birine dönüşmesi üzücü bir durum."

"HEDEFİNDE ATİLLA KARAOĞLAN VAR"

"Bu haftaki son hedefleri VAR yetkilisi Atilla Karaoğlan ve 61 yaşındaki Fenerbahçe yöneticisine göre her ikisi de 'kötü kokan' tüm Türk futbolu oldu. Geçen yıl Roma'nın Avrupa Ligi finali yenilgisinin ardından Mourinho'nun karşılaştığı ve küfür ettiği İngiliz hakem Anthony Taylor ve ailesinin Budapeşte havaalanında taciz edilmesine benziyor. Mourinho gibi menajerlerinin biraz sert olmasını ve insanlara haddini bildirmesini seven biri için bile böylesine kötü bir davranışı mazur göremezsiniz. Ve ne yazık ki, eski Jose'nin yeniden ortaya çıktığını görme arzusuna sahip olsam da, bunu yapabileceğimizi sanmıyorum."

"FENERBAHÇE KUSURA BAKMASIN AMA"

"Türk resmi makamlarının standartları konusunda uzman değilim ama Mourinho'nun geçmişi göz önüne alındığında, belki de hissettiği asıl hayal kırıklığı kendi kariyerinin kötüye gitmesidir. Fenerbahçe'ye, kusura bakmasınlar ama, kazanan, elit bir menajer olduğunuz için gelmiyorsunuz."

"NARSİST, KARANLIK VE YIKICI"

Bu adam Chelsea, Real Madrid, Inter Milan ve Manchester United'da büyük kupalar kazanmış bir adam. Şu anda yükselişte değil. Gördüğü ilgi geçmişte başardıklarından kaynaklanıyor. Şu anda yaptıkları çok az. Her zaman onun destekçisi ve savunucusu oldum. O temiz bir nefes ya da öyleydi. Her zaman narsist, karanlık ve yıkıcı bir çizgisi vardı ama şimdi daha yaygın ve hiçbir çözüm sunmuyor."

"ÇALIŞTIĞI ÜLKEYE SAYGISIZLIK"

"Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından 'sistem' hakkındaki öfke nöbeti - iki penaltı verildiği için kızgındı - sonuçta yönettiği insanlara ve çalıştığı ülkeye saygısızlık."

"HAKEMLER JOSE'YE CEVAP VERSELER"

"Hakemler suçlanmamalı ama kendinizi ifade etmenin bir yolu var. Onlar kolay hedefler. Jose'ye cevap verseler Jose'nin tepkisini hayal edin; görgüsüz, sevimsiz ve insanları kendi düşünce tarzına zorbalıkla sokmaya çalışan biri."

"GÜRÜLTÜ ÇIKARAN BOŞ BİR KAP"

"Bunu tekrar söyleyeceğim: Jose'nin son 20 yılda futboldaki varlığı temelde geliştirici ve aydınlatıcı oldu. Ancak öyle bir nokta geliyor ki, dönüp bunun azalan bir güç olduğunu söylemeniz gerekiyor. Çok gürültü çıkarmaya başlayan boş bir kap. Ya da boş bir kap haline gelmeye başlayan çok fazla gürültü. Futbol ekonomisi, büyük katılımcılarına sonuçlarından korkmadan ifade özgürlüğü veriyor. Yine de Jose bir kulüp sahibi değil ya da oyuncular dışında kimse üzerinde etkisi ya da yetkisi olan bir konumda değil. Dolayısıyla, içinde çalıştığı yapıyı hedef almak için bu alanın dışına çıktığında, bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum."

"GALATASARAY'IN 5 PUAN GERİSİNDELER"

"Londra'da Türk futbolunu izleyen tek kişinin oğlu olduğu gözlemini yapmak, İstanbul'a teknik direktörlük yapmaya gitmesi hakkında ne söylüyor? Belki de yerel futbolun görece durgun sularında kendini önemli kılmak için bu tür bir gürültü çıkarması gerektiğini hissediyordur. Bir zamanlar Jose Mourinho'yu getirdiniz, bir şeyler kazandınız. Fenerbahçe 2014'teki son Türkiye şampiyonluğundan bu yana ligi altı kez ikinci sırada tamamladı. Şu anda neredeler? Lider Galatasaray'ın beş puan gerisinde üçüncü sıradalar."

"KAÇIŞ PLANININ PARÇASI"

"İngiltere'ye dönmeyi çok istediğinden eminim - ve belki de bu 'öfke' bir kaçış planının parçasıdır - ancak bunun için bir gerekçe göstermek zor. Eğer ilk altıda yer alan bir kulüpseniz, Jose Mourinho'yu artık almazsınız. Eğer orta seviye bir kulüp iseniz, belaya davetiye çıkarıyorsunuz çünkü o 'ne isterse, ne zaman isterse verin' diyen bir teknik direktör, ki finansal olarak bunu yapamazsınız. Ve eğer alt sıralardaysanız, Mourinho oraya gitmiyor. Şu anda kendi kişisel Bermuda Şeytan Üçgeni'nde oturuyor!"

"BÖLÜNME VE ÇATIŞMAYA NEDEN OLDU"

"Everton, kulübün yeni bir stadyum ve yeni sahiplerle yeniden gerçek bir güç haline gelme potansiyeli göz önüne alındığında ilginç bir fikir. Ancak futbolun garip bir iş olduğunu bilsem de, muhtemel yeni alıcı Daniel Friedkin, Roma'da görevine son verdiği Jose'yi neden Everton'da yeniden istihdam etsin? Bazen bir kulüpte tam bir uyum istemezsiniz çünkü o kulüpte çalışacak insanlara ihtiyaç duyarsınız ancak çoğu zaman bir tür istikrara da ihtiyaç duyarsınız ve Jose'nin daha iyiye gittiğinden emin değilim. Aslında daha da kötüye gidiyor. Ocak ayında kovulana kadar iki buçuk yıl boyunca Roma'daydı. Zorluklarla dolu bir işti ama bunu hesaba katsak bile Mourinho eşit ölçüde bölünme ve çatışmaya neden oldu."

"KÖTÜ BİR KOKU BIRAKIYOR"

"Eğer etkili bir menajer getirecekseniz, ki Mourinho böyle biri olma eğiliminde, bu etkinin ne olacağını değerlendirmeniz gerekir. Mourinho'nun son sözlerini başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, bugünün Mourinho'su başarıdan çok gürültüye önem veriyor gibi görünüyor ve kötü bir koku bırakıyor."