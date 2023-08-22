Motosikletli İstanbul-Roma turu

İsa Ferhat Bilici, motosikletiyle 21 duraklık İstanbul-Roma turunu tamamladı. Avrupa'nın gözde şehirlerini gezerken motosikletle ilgili müzeleri de ziyaret etti.

Motosikletliyle 21 duraklık İstanbul- Roma turuna çıkan İsa Ferhat Bilici, İki teker üstünde 10 günde 5000 kilometre yol katetti. Bilici, Avrupa'nın gözde şehirlerini motosikletle ziyaret ederken, motosikletle ilgili müzeleri de gezme olanağı buldu.

Vespam Unofficial Community'nin kurucusu, 3 Ağustos'ta çıktığı İstanbul - Roma turunu sonlandırdı. 21 duraklık turda Avrupa'nın Selanik, Napoli, Floransa, Venedik gibi gözde şehirlerini motosikletle ziyaret etme fırsatı yakalarken, motosikletle ilgili müzeleri de gezme olanağı buldu.

Kuruluşlarının amacının Türkiye'deki Vespa tutkunlarıyla bir araya gelerek farklı etkinlikler gerçekleştirmek olduğunu belirten İsa Ferhat Bilici, turuna dair şu bilgileri paylaştı:

"3 Ağustos'ta çıktığım İstanbul - Roma yolculuğumu sonlandırdım. Birçok şehrin yanı sıra molalarımda çok keyifli mekanları ziyaret ettim. Bunların en keyifli anlarından biri de Floransa'daki Piaggio Müzesi turumdu."

"TURLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Sık sık bu tarz turlar düzenlediklerini ve Avrupa turlarının devam edeceğini belirten Bilici, "Vespa'nın severleriyle güzel bir ritim yakaladık. Ben de hem tasarımı hem de kendine has tarzıyla bir Vespa tutkunuyum. Dolayısıyla yalnızca turlar düzenlemiyor, farklı etkinlikler de düzenliyoruz. Örneğin, yurt dışından ya da şehir dışından İstanbul'a gelen misafirlerimizle Vespa gezisi yapıyoruz. Böylece metropole gelen motosiklet tutkunlarının seyahatini keyifli hale getiriyoruz. Gelecek dönemde de etkinlik portföyümüzü genişletmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.