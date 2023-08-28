Molde Teknik Direktörü Erling Moe ve Martin Linnes, Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Norveç temsilcisi Molde'nin teknik direktörü Erling Moe ve Martin Linnes, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın Galatasaray ile yapacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Moe, iki takımın da ofansif bir maç beklediğini ve galip gelmeyi umduklarını belirtirken, Linnes ise takım arkadaşlarının bu seviyede deneyimlerinin olmadığını ve bu maçın kendisi için çok özel bir gün olduğunu ifade etti.

Erling Moe Elimizden gelenin en iyisini yapıp galip gelmeyi umuyoruz

Serhan TÜRKİSTANBUL, (DHA) - Norveç temsilcisi Molde'nin teknik direktörü Erling Moe ve Martin Linnes, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın Galatasaray ile yapacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısına ilk maçtaki performanslarını ikinci maçta da göstermek istediklerini söylerek başlayan teknik direktör Moe, İki takımın da ofansif, kazanmak için oynayacağı bir maç bekliyorum. Yarınki maçta deneyimleyeceğimiz atmosferi ve taraftarı Martin Linnes bize tarif etti. Elimizden gelenin en iyisini yapıp galip gelmeyi umuyoruz. dedi.

Karşılaşma öncesinde sakin olduklarını belirten Moe, Kazanmanın zor olduğunu biliyoruz ama bir planımız var. Galatasaray'a karşı en iyisini yaparak bu zorluğun üstesinden gelmeyi umuyoruz. diye konuştu.

Erling Moe, zor gol yiyen bir takım olmaya çalıştıklarını aktararak, Yarın da öyle olmasını umuyorum. Umarım yarın Icardi gününde olmaz. Sadece umudum bu. şeklinde konuştu.

Norveçli teknik direktör, Mauro Icardi'ye özel bir önlem almayı düşünüyor musunuz sorusuna ise Hayır. cevabını verdi.

LINNES BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN OLACAK

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Martin Linnes, yarın iyi bir takım olduklarını göstermeye çalışacaklarını söyledi.

Takım arkadaşlarının Avrupa'da bu seviyelerde deneyimlerinin olmadığını aktaran Linnes, Böyle bir atmosferde oynamanın ne olduğunu biliyorum. Herkeste böyle bir şans yok. Takım arkadaşlarımın böyle bir deneyimi yok. Ben burada oynama deneyimine sahibim şeklinde konuştu.

İlk maçta takımının iyi bir performans ortaya koyduğunu anlatan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, şunları kaydetti

Yarın iyi bir takım olduğumuzu göstermeye çalışacağız. İlk maçta olduğu gibi coşkuyla oynarsak buradan iyi bir skorla döneceğimizi düşünüyorum. Benim için çok özel bir gün olacak. Hem kulüp hem takım arkadaşlarım hem de benim için büyük bir fırsat. Çok önemli bir maç olacak. Eski evimde, takım arkadaşlarımla, kulüp çalışanlarıyla tekrar karşılaşacağım. Galatasaray'a karşı oynayacağımızın haberini aldığımda inanamamıştım, çok şaşırmıştım. Umarım bacağımdaki sakatlık iyileşir. Ben de yarın sahada olup bu özel anı yaşarım. Oynayamazsam da bir taraftar olarak onların yanında olacağım.

MOLDE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Norveç temsilcisi Molde, yarın saat 22.00'de oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Erling Moe yönetimindeki gerçekleştirilen antrenman taktik çalışmalar yapıldı. İdmanda ilk maçta forma giyemeyen Martin Linnes, takımdan ayrı çalıştı.