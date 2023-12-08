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Model Uçak Takımı Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Yakaladı

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Alaşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Model Uçak Takımı, Türkiye Şampiyonasında birinci olarak başarı elde etti. Takım, 2024 yılında yapılacak olan şampiyonada da hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Model Uçak ve Model Roket Türkiye Şampiyonasında, Türkiye Şampiyonu olan Alaşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Model Uçak Takımı desteklerinden dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu ziyaret ederek 2024 yılında Manisa'da yapılacak olan şampiyonada hedeflerinin yine Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonun 2022-2023 sezonunda yapılan Model Uçak ve Model Roket Türkiye Şampiyonasında, Türkiye Şampiyonu olan Alaşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Model Uçak Takımı başarılarını ve derecelerini paylaşmak için Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Şampiyonada turnuvalara destek veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na teşekkür eden şampiyonlar, 2024 yılı şampiyonasının Manisa'da yapılacağını ve yine Türkiye şampiyonu olacaklarını belirtti. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şampiyon sporcuları kutlayarak, "Sizler Alaşehir'in gururu oldunuz. İlçemizin tanıtımına katkılar verdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Belediye olarak her zaman maddi ve manevi olarak destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyarette Okul Müdürü Kezban Elçin, Danışman Öğretmen Hasan Ersin ve şampiyon öğrenciler hazır bulundu. Başkan Öküzcüoğlu ziyarete gelen sporculara içerisinde eğitim malzemelerinin bulunduğu birer adet çanta hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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