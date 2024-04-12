MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ile karşılaşacak
Mke Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Gaziantep Fk'yle karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Başkent temsilcisi, ligin son haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK ise sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenildi.
Başkent ekibi, sezonun 32. haftası öncesi 7 galibiyet, 13 beraberlik sonucunda hanesine yazdırdığı 34 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. 8 galibiyet ve 7 beraberlik alan Gaziantep FK ise 31 puanla 17. basamakta yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü, rakibini 1-0'la geçmişti.
Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Alper Uludağ haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.