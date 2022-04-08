Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 26. hafta mücadelesinde Bornova Belediyesi Karşıyaka, HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni 71-69 yendi.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 26. hafta mücadelesinde Bornova Belediyesi Karşıyaka, HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni 71-69 yendi.

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ilk periyodunu 19-18 önde tamamlayan ev sahibi ekip karşısında konuk takım devreyi 42-32, üçüncü periyodu da 54-53 üstün tamamladı.

Son periyotta daha etkili olan Bornova Belediyesi Karşıyaka müsabakadan 71-69 galip ayrıldı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Bornova Belediyesi, Karşıyaka, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title