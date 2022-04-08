Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 26. hafta mücadelesinde Bornova Belediyesi Karşıyaka, HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni 71-69 yendi.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 26. hafta mücadelesinde Bornova Belediyesi Karşıyaka, HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni 71-69 yendi.
Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ilk periyodunu 19-18 önde tamamlayan ev sahibi ekip karşısında konuk takım devreyi 42-32, üçüncü periyodu da 54-53 üstün tamamladı.
Son periyotta daha etkili olan Bornova Belediyesi Karşıyaka müsabakadan 71-69 galip ayrıldı.
AA / Ali Korkmaz - Spor