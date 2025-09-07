Milli Yüzücü Kuzey Set, Yunanistan'daki Yarışma İçin Gün Sayıyor

Ordulu milli yüzücü Kuzey Set, 26 Eylül'de Yunanistan'da düzenlenecek Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'nda derece elde etmek için çalışıyor.

Altın Ordu ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Set, aynı zamanda yüzme antrenörü olan babası Barış Set'in teşvikleriyle başladığı branşta uluslararası alanda 3 madalya, Türkiye şampiyonalarında da çeşitli dereceler elde etti.

Milli takıma 2023 yılında seçilme başarısı gösteren Set, geçen yıl Ordu Kuzey Spor Kulübü'nden Galatasaray'a transfer oldu.

Ordulu milli yüzücü yıldızlar kategorisinde katılacağı Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Kentte olimpik yüzme havuzunun bakıma alınması nedeniyle antrenmanlarını yaşadığı sitenin havuzunda ve denizde sürdüren Kuzey Set, antrenör babasıyla birlikte Yunanistan'da 26 Eylül'de düzenlenecek yarışa hazırlanıyor.

Milli yüzücü Kuzey Set, AA muhabirine, 5 yaşında başladığı yüzme sporuyla yaklaşık 10 yıldır ilgilendiğini söyledi.

Grand Prix 2024 Şampiyonası'nda 800 metre serbestte birinci, 200 metre kurbağalamada üçüncü ve Makedonya'da düzenlenen Uluslararası Açık Su Balkan Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini anlatan Set, Türkiye şampiyonalarında ise çeşitli derecelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Bazı yarışmalarda Türkiye rekorları kırmayı başardığını anlatan Set, başarıların bundan sonra da devam etmesi için çok çalıştığını dile getirdi.

"Hedefim altın madalya kazanmak"

Yunanistan'da düzenlenecek Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması için çalıştığını vurgulayan Set, "Bu yarışta hedefim altın madalya kazanmak." dedi.

En büyük hedefinin her sporcu gibi Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu vurgulayan Kuzey Set, "Şimdiye kadar elde ettiğim başarılar bu yolun bir parçası. Benim bu sporda asıl hedefim olimpiyat madalyası." diye konuştu.

Antrenör baba Barış Set: "Kuzey asla vazgeçmiyor"

Milli sporcunun antrenör babası Barış Set, Kuzey'in hem havuz hem de açık su yüzücüsü olduğunu söyledi.

Kuzey'in yüzmeye çok erken yaşlarda başladığını ve bugün meyvelerini aldığını ifade eden Set, "Önceki yıllarda hedefimiz milli takıma seçilmekti. Bunu başardık ve ardından yurt dışındaki yarışmalardan madalya hedefimiz vardı. Onları da başarmaya başladık." diye konuştu.

Önlerinde Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması olduğunu belirten Set, "Burada hedefimiz madalya alarak ülkemize dönmek." dedi.

Barış Set, Kuzey'in aynı aynı zamanda 28 Kasım'da Macaristan'da düzenlenecek Central European Countries Meet yarışında milli takım ile Türkiye'yi temsil edeceğini sözlerine ekledi.