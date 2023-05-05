Milli takım, Dünya Muaythai Şampiyonası'nı muhteşem başladı

Tayland'da düzenlenen Dünya Elite Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda ilk güne Türkiye damgasını vurdu. Ay-yıldızlılar çıktıkları 7 maçı da kazandı.

Başkent Bangkok'ta Dünya Elite Büyükler Muaythai Şampiyonası'na milli takım fırtına gibi başladı. İlk günde ringe çıkan milli sporcular 7 maçın 7'sini de kazandı

Turnuvanın açılış mücadelesinde Iraklı rakibiyle karşılaşan milli sporcu Salih Samet Oruç, yapılan üç raund sonunda günün ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Daha sonra gün içinde farklı kilolarda yapılan diğer 6 maçta da galip gelen milli sporcular Sercan Koç, Azat Tuncer, Mehmet Ali Meriç, Ezgi Keleş, Ezgi Yılmaz ve Cihan Doğu da şampiyonada bir üst tura katılmaya hak kazandı.

Maç sonu basın açıklamasında bulunan Salih Samet Oruç, kendisinin ilk büyükler klasman maçı ve aynı zamanda turnuvanın açılış mücadelesinde rakibini yendiği için çok mutlu olduğunu belirtirken, hedefinin 48 kiloda şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir ise yaptığı açıklamada milli sporcuların ilk günkü başarısıyla gurur duyduğunu belirtirken, bu galibiyeti Türk halkına 100. yıl armağanı olarak ilettiklerini ifade etti.

Mili takımın hedefi şampiyonluk

Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı birinci tamamlayan milli takımın hedefi, şampiyonluğu sürdürmek. Türkiye Muaythai Milli Takımı, geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya kazanarak turnuvayı birinci sırada tamamlamıştı. - BANGKOK