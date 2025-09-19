Milli sporcumuz İsrail bayrağına düğüm attı

Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen 46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türk Milli Takımı Antrenörü Kenan Eroğlu'nun yaptığı protesto damga vurdu.

İSRAİL BAYRAĞINA DÜĞÜM ATTI

60 ülkenin katılımıyla gerçekleşen dev organizasyonda Eroğlu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail bayrağına düğüm attı.

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Kenan Eroğlu'nun bu anlamlı hareketi, salondaki izleyiciler kadar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, Filistin destekçilerinden yoğun beğeni ve takdir topladı.

"KAHRAMANLIK İÇİN YAPMADIM"

Milli sporcumuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Irkçı olduğum için değil, Filistinli kardeşlerimize yapılan zulümden dolayı bu hareketi yaptım. Bunu kahramanlık için yapmadım" dedi.