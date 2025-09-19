Haberler

Milli sporcumuz İsrail bayrağına düğüm attı

Milli sporcumuz İsrail bayrağına düğüm attı
Güncelleme:
Milli sporcumuz İsrail bayrağına düğüm attı
Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen 46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı Antrenörü Kenan Eroğlu, Gazze'de yaşanan saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail bayrağına düğüm attı. Eroğlu'nun bu anlamlı hareketi, salondaki izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, Filistin destekçilerinden yoğun beğeni aldı.

Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen 46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türk Milli Takımı Antrenörü Kenan Eroğlu'nun yaptığı protesto damga vurdu.

İSRAİL BAYRAĞINA DÜĞÜM ATTI

60 ülkenin katılımıyla gerçekleşen dev organizasyonda Eroğlu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail bayrağına düğüm attı.

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Kenan Eroğlu'nun bu anlamlı hareketi, salondaki izleyiciler kadar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, Filistin destekçilerinden yoğun beğeni ve takdir topladı.

"KAHRAMANLIK İÇİN YAPMADIM"

Milli sporcumuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Irkçı olduğum için değil, Filistinli kardeşlerimize yapılan zulümden dolayı bu hareketi yaptım. Bunu kahramanlık için yapmadım" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Mustafa Gül:

Helal olsun sana delikilanli kardesim…gözlerinden öpüyorum.

Dsk Kdks:

Ellerin dert gormesin

