Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu: İstiklal Marşı'nı okutma tutkusu çok büyük bir gurur

"Karate bir erkek branşı olarak bilinir ama ailem asla öyle düşünmedi""Bir sporcuyu gümüş madalya kadar üzen başka bir şey yok, çünkü kaybederek ikinci oluyorsunuz""Ameliyat olsaydım belki spor hayatım bitecekti""Yaşadığım deneyimleri, tecrübeleri sporcu kardeşlerime aktarmak isterim"Kübra SOYLU...

"Karate bir erkek branşı olarak bilinir ama ailem asla öyle düşünmedi"

"Bir sporcuyu gümüş madalya kadar üzen başka bir şey yok, çünkü kaybederek ikinci oluyorsunuz"

Kübra SOYLU - Samet DEMİRCAN/ İSTANBUL, - Şimdiye kadar çıktığı müsabakalardan 12 altın, 8 gümüş ve 15 bronz madalya kazanan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, gittikleri her müsabakanın sorumluğunun çok fazla olduğunu, çünkü bir bayrağı temsil ettiklerini ve onu layık olduğu yere getirmek istediklerini söyleyerek, "İstiklal Marşı'nı okutma tutkusu çok büyük bir gurur olduğu için hep onu yaşamak istiyorsun" dedi.

Son olarak genç sporculara da tavsiyelerde bulunan deneyimli sporcu, "Şimdiki geçlere şunu söyleyebilirim; Bazen bir şeyleri çok kolay elde edip, ben başardım sanıp hemen bırakıyorlar. Aslında başardığın zaman yeni başlıyorsun. Senin o başarını koruman gerekiyor. Belki bir kere başardığında tesadüf olur ama bunu birkaç kere başarırsan gerçekten bunu yaptığını kanıtlayabilirsin. O yüzden kendilerine bir hedef koymaları gerektiğini ve o hedef doğrultusunda ne gerekiyorsa o şekilde çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Sadece fiziksel anlamda değil, mental olarak da zorluk yaşayabiliyoruz. Bu konuda zorluk yaşıyorlarsa gerekli desteği almaları gerektiğini söyleyebilirim. Bir kere ile değil, birkaç kere başardıkları zaman ondan sonra 'ben bunu başarabiliyorum' demeleri gerekir" diyerek sözlerini sonlandırdı.