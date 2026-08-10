Milli Boksörler Avrupa Şampiyonası'nda Altın İçin Ringde

Milli boksörler Melisa Eroğlu ve Sudenaz Aydemir, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyonluk için mücadele edecek.

Melisa ve Sudenaz, Sırbistan'da 11-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla birlikte hazırlandı.

Yoğun tempoda günde çift idmanla çalışma yapan milli boksörler, birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

"Altın madalyayı alacağımı bu sefer hissediyorum"

Milli boksör Melisa Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılına kadar hentbol oynadığını belirtti.

Daha sonra babasının bir arkadaşı vasıtasıyla boksla tanıştığını anlatan Melisa, "O zaman boksu çok sevmiyordum. Çok sıcak bakmıyordum açıkçası. Sonra 'bir deneyeyim' dedim. İlk gün salondan içeri girdiğim zaman boks salonunda 'Bu kapıdan nice şampiyonlar geçti' diye bir yazı vardı. Oradan geçtiğimde gerçekten bu işi yapacağımı hissettim. İlk antrenmanımda çok heyecanlıydım. Başarılarım gelince de boksu sevdim." dedi.

Dört kez Türkiye şampiyonu olduğunu, yıldızlar kategorisinde iki kez Avrupa üçüncülüğünün bulunduğunu anlatan Melisa, "Gençler kategorisinde bir kez de Dünya Kupası ikinciliğim var. İnşallah eksik olan Avrupa şampiyonluğunu bu yıl ülkeme getireceğim. Altın madalyayı alacağımı bu sefer hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan Melisa, "Takımca gerçekten çok güzel hazırlandık, çok yorulduk, çok emek verdik. Yani hepimiz burada ailelerimizden uzağız. Çok çalışmanın yanı sıra gerçekten sistemli bir şekilde çalıştık. Kendimize güveniyoruz. İnşallah İstiklal Marşı'mızı okutup, yurdumuza döneceğiz." diye konuştu.

Türk kadın boksunun her geçen gün daha ileri gittiğini kaydeden Melisa, "Buse ablalarımız onlar bize bu kapıyı açtılar. Onlar başardılar. Biz de o kapıdan devam ediyoruz ve Türk kadın boksunu daha da ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

"Takımca çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum"

Sudenaz Aydemir ise 75 kiloda ringe çıktığını söyledi.

Daha önce kick boks yaptığını anlatan Sudenaz, şunları kaydetti:

"2024 yılında boksa başladım. Babam olimpik sporcu olduğu için beni boksa yönlendirdi. İki tane Türkiye şampiyonluğum var. Burada takım kaptanıyım. Kampımız çok güzel ilerliyor. Takımca çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah hepimiz altın madalyayla geri döneceğiz. Bize bu kapıyı aslında Busenaz ablalarımız açtı. Onlar sayesinde biz bu spora devam ediyoruz. Biz de onların peşinden gitmeye çalışıyoruz. Biz de bir şeyler başaracağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA