Michael Skibbe, teknik direktörlük yaptığı Hiroshima'da "Galatasaray stili" uyguluyor

Japonya'da J1 Futbol Ligi (J1) ekiplerinden Sanfrecce Hiroshima'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Michael Skibbe, 2 yılı aşkın süredir görev yaptığı takımda, "Galatasaray stili" uyguladığını söyledi.

58 yaşındaki Alman hoca, Tokyo'da AA'ya verdiği röportajda, Japon spor disiplini, Hiroshima'daki kariyeri ve bir dönem teknik direktörlüğünü de yaptığı Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'daki performansına yönelik düşüncelerini aktardı.

Skibbe konuşmasında, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'e tebriklerini iletti.

Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 FIFA Dünya Kupası için Almanya'nın teknik direktör ekibi içinde Japonya'ya geldiğini anımsatan Skibbe, o dönemde Japon futbolunu yerinde gözlemleme fırsatı yakaladığını dile getirdi.

Skibbe, Japonya'da çalışma teklifi geldikten sonra hem ülkeyi uzaktan tanıyan hem de Japonya'da çalışmış meslektaşlarıyla, ülkedeki futbol ve yaşam gibi konularda fikir alışverişinde bulunduğunu anlattı.

Ülkesi Almanya ile görev yaptığı Japonya'nın disiplin anlamında benzerlikleri bulunduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Ancak Almanya ile Japonya arasında en önemli fark iş ahlakı. Japonya'nın iş ahlakı, Almanya'ya kıyasla çok daha üst düzeyde. Mantalite ve iş ahlakı olarak gayet üst düzey bir ülke olduğu yönünde tecrübeler edindim." dedi.

Şubat 2022'den beri J1 takımlarından Sanfrecce Hiroshima'da çalışmasının kendisine çok şey kattığını kaydeden Skibbe, "Takım, yüksek iş ahlakına sahip ve sürekli yeni şeyler öğrenmeye açık. Bir Alman teknik direktörün onlara katacağı futbol bilgisini resmen emiyorlar ve sahada yansıtmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Altyapıya övgü

Takım yöneticileriyle iletişiminin güçlü olduğunu kaydeden Skibbe, Japonya'nın altyapı çalışmalarını "inanılmaz" olarak niteleyip, "Sırf kulüplerin altyapılarında değil okullarda da üniversiteye kadar futbol konusunda çok iyi çalışmaları var. Bu eğitim 18-19 yaşında bitmiyor. Mesela bu durum Almanya'da bile 18-19 yaşına kadar ama Japonya'da bu 22 yaşına kadar. Yani futbol konusunda oyuncular, üniversiteyi bitirene kadar altyapıda en iyi şekilde eğitim görebiliyorlar." diye konuştu.

Kulüp altyapısından yetişen oyuncuların, üniversite eğitim gördükten sonra yeniden takıma geri dönüp oynayabildiğini aktaran Skibbe, "Belki bunu fark olarak görmeyebiliriz ama bir büyük avantaj da Japonya'nın yetiştirdiği oyuncular Avrupa'ya gidip başarılı şekilde oynuyorlar. Avrupa'da öğrendikleri ve kendilerini geliştirdikleri futbolla, Japonya Milli Takımı'na çok daha büyük katkıları oluyor. Böylelikle, Japonya Milli Takımı çok daha iyi bir seviyeye çıktı. Japon oyuncular kendilerini çok çabuk adapte edebiliyor ve geliştirebiliyor. Çünkü altyapıları ona göre oluşturulmuş." açıklamasında bulundu.

Bundesliga'nın J1'e kıyasla, fiziksel güç ve hızlı oyun konusunda önde olduğunu Alman tüeknik adam, söz ettiği futbol altyapısı ve yatırımları sayesinde Japon oyuncuların, Bundesliga'ya kendilerini hızlı şekilde adapte edebildiğine dikkati çekti.

" Galatasaray'a benzer futbol oynatmaya çalışıyoruz"

Şubat 2022'de Sanfrecce Hiroshima'da üstlendiği görev sonrası, beraberindeki teknik ekiple takımda "Galatasaray stili" uyguladıklarını dile getiren Skibbe, "Sanfrecce Hiroshima'da, Galatasaray'a benzer biçimde agresif, önde baskılı ve göze hoş gelen futbol oynatmaya çalışıyoruz." diyerek, geçen yıl J1 Lig Kupası'nı kazandıklarını anımsattı.

Bu yıl da başarılı bir sezon geçirdiklerini ancak takım içi sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncuların, önemli maçlarda yer alamadığı şanssız bir dönem yaşadıklarını kaydeden Skibbe, "Sanfrecce Hiroshima'da kendimi mutlu hissediyorum. Önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceğimizi, yönetimle önümüzdeki dönemde oturup konuşacağız. İşler iyi görünüyor." dedi.

J1 emeklilerin rotası mı?

J1 hakkında yapılan "Emeklilerin rotası" yornumuna değinen Michael Skibbe, 2018-2023 döneminde Vissel Kobe'de forma giyen Andres Iniesta örneğine dikkati çekterek, İspanyol yıldızın iyi bir seviyedeyken Barcelona takımı ve Rakuten kuruluşunun ortak çalışmasıyla Japonya'ya transfer edildiğini belirtti.

Iniesta'nın Japonya'daki son sezonu hariç genel olarak iyi seviyesini koruduğunu kaydeden Skibbe, bununla birlikte, bu yıl Kawasaki Frontale'ye katılan Bafetimbi Gomis ve Vissel Kobe'ye katılan Juan Mata'nın, söz konusu takımlar nezdinde kısa süreli ve ihtiyaç durumuna göre kullanılabilecek transferler olduğunu aktardı.

Bazı yabancı oyuncuların, sakatlık dahil ihtiyaçla bağlantılı ve kısa süreliğine transfer edildiğini belirten Skibbe, ancak benzer uygulamanın Avrupa kulüplerinde de yaşandığını kaydetti. Skibbe, J1'deki yabancı oyuncuların, transfer öncesi üst seviyelerini, transfer sonrası Japonya'da da sürdürdüklerini ve bu futbolcuların lige değer kattığını anlattı.

"Seviyesini yükselten bir Japonya Milli Takımı var"

"Samurai Blue" yerel ismiyle tanınan Japonya Milli Futbol Takımı'nın eylül ayında sırayla Almanya'yı 4-1 ve Türkiye'yi 4-2 mağlup etmesi hakkında Alman çalıştırıcı, her iki galibiyetin de tesadüf olmadığını savundu.

Skibbe, "Bana göre Japon futbolunun ne kadar iyi bir seviyede olduğunun Avrupa daha farkında değil. Yani sırf Almanya'ya karşı değil, Türkiye'ye karşı da hak ederek kazandılar." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Almanya ve İspanya'nın yer aldığı E Grubu'nda Japonya'nın iki takımı da mağlup ettiğini ancak şanssız penaltılarla Hırvatistan'a elendiğini anımsatan Skibbe, "Japonya, bir başkar Dünya Kupası'nda da güçlü bir Belçika'ya yenilmişti. Bana göre Japonya sırf bu sene ya da geçen sene değil; 3-5 seneden beri çok iyi ve üst seviyede. Üstüne kata kata, çok iyi bir seviyede oynamaya devam ediyorlar. Yani bu bir sürpriz değil. Yılların deneyimiyle seviyesini yükselten bir Japonya Milli Takımı var." şeklinde konuştu.

Kuntz'un Türkiye kariyeri

Skibbe, Eylül ayında Japonya Milli Takımı'na mağlup olunması sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın o dönemki teknik direktörü Alman Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasına değindi.

Kuntz'un, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırırken birkaç kez Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatan Skibbe, meslektaşının Türkiye macerasında, ilk başta başarılı bir dönem geçirdiğini dile getirdi.

Skibbe, Eylül 2022'deki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Türkiye'nin Faroe Adaları'na mağlup olmasının, Kuntz'un iki yıl süren kariyerinde kırılma noktası olduğunu ve eleştirilerin hedefi haline geldiğini kaydetti.

Daha sonra göreve getirilen Vincenzo Montella yönetiminde A Milli Takım'ın, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupha Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını aktaran Skibbe, Almanya'daki çok sayıda gurbetçisi sayesinde Türkiye'nin "festival atmosferinde" oynayacağını belirtti.

Bayern Münih rövanşını ülkesinde izleyecek

Skibbe, teknik direktör Okan Buruk liderliğinde Galatasaray'ın Avrupa'da sergilediği performansı yorumladı.

Alman teknik adam, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda iyi iş çıkarttığını, İstanbul'da ağırladığı Bayern Münih'e karşı oldukça yürekli şekilde, kapanmadan 60-65 dakika iyi top oynadığını ancak şanssız şekilde kaybettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçmesini beklediğini kaydeden Skibbe, iki takımın da iyi forvetlere sahip olduğunu vurgulayıp, "Bu yıl Galatasaray da Fenerbahçe de şampiyonluğun favorisi." diyerek sözlerini tamamladı.