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Metin Öztürk'ten Fenerbahçe tepkisi: Sezonun özeti gibiydi

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe tepkisi: Sezonun özeti gibiydi
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Rakipleri Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçındaki hakem kararlarına değinen Öztürk, "Dünkü maç ve hakem yönetimi, sezonun özeti gibiydi. Takipçimiz Fenerbahçe, yıllardır takip ediyorlar, dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladılar. Umarım yeni sezonda bu sıkıntılar yaşanmaz." dedi.

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, maç sonu açıklamalarda bulunarak gelecek sezon için hakem uyarısında bulundu.

'BİTEN BİR ŞEY YOK'

Sezonun geneliyle ilgili açıklamalar yapan Metin Öztürk, 'Biliyorsunuz ki Dursun başkanımız daha önce açıkladı, biten bir şey yok. 3 maçımız daha var. Türkiye Kupası finali var. 4 maçı da en iyi şekilde geçirmek için çabalarımızı mutlu ediyoruz. Kimsenin mutlu olmadığı, sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz." dedi.

'FENERBAHÇE 8 KİŞİ KALMALIYDI'

Rakipleri Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir ile karşılaşmayı değerlendiren Öztürk, "Dünkü maç ve hakem yönetimi, sezonun özeti gibiydi. Takipçimiz Fenerbahçe, yıllardır takip ediyorlar, dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladılar. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe tepkisi: Sezonun özeti gibiydi

'EN BÜYÜK İKİ KULÜP FİNAL OYNAYACAK'

Çarşamba günü oynanacak kupa finali hakkında da yorum yapan Öztürk, "Bugün iyi bir maç oynadık. Okan Hocamız ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iki kulübü final oynayacak. Kim hak ediyorsa o kazansın. Trabzonspor yönetimi bizi harika ağırladı ve centilmence tebrik etti." sözlerini sarf etti.

'DURSUN ÖZBEK LİDERLİĞİNDE 5. YILDIZ'

Metin Öztürk, tüm gayretlerinin 5. yıldız için olduğunu söyleyerek, "Güzel bir akşam, güzel bir futbol akşamı. Tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek liderliğinde 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza ulaşacağız. Tüm gayretimiz bunun için." yorumunu yaptı.

'SADECE O PAYLAŞABİLİRDİ'

Başkan Dursun Özbek hakkında da yorum yapan Öztürk, "Dursun Özbek başkanımızın 2022 yılı seçim mottosu sevgi iklimiydi. Dursun Özbek başkanım bunu başardı. Geçen sene 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da temel atılırken herkes oradaydı. Bunu sadece Dursun Özbek başarabilirdi. Biz de onun ekibinde olmaktan gurur duyuyoruz." cümlelerini kullandı.

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe tepkisi: Sezonun özeti gibiydi

OSIMHEN'İN GELECEĞİ

Metin Öztürk, Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili ise "O şu anın konusu değil. Başkanımız söyledi. Lig bitecek, ondan sonra transferlere bakacağız." dedi.

JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Bir gazetecininin 'Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bu ligin sonucu önceden belliydi" dedi.' şeklindeki sorusuna cevap veren Metin Öztürk, 'Biz polemiğe girmiyoruz. Maçla ilgili bir sorunuz varsa ona girelim. Teknik direktörlere teknik direktörler cevap verir, başkanlar veya ikinci başkanlar değil. Bizim inanılmaz bir ekibimiz var. Şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz.' şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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