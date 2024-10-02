Metin Öztürk: "Önümüze bakacağız, algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz"

- Metin Öztürk : "Hiçbir şeyden şikayet etmeden önümüze bakacağız"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk :

"Mert Hakan'ın sözlü hakaretleri var, kameralar yakalamış, bununla ilgili hiçbir şey yok"

"Tamamen bir algı operasyonu, ne tarafından tutarsanız dökülüyor"

"Gayri ciddi kişiler ve gayri ciddi durumlara cevap vermek istemiyoruz"

İSTANBUL - Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, algı operasyonu yapıldığını ifade ederek, "Hiçbir şeyden şikayet etmeden önümüze bakacağız. Ortamı germemeye çalışacağız ama bize olan saldırılara mutlaka cevap vereceğiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Letonya ekibi RFS ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılarda, Letonya'ya hareket etmeden önce İkinci Başkan Metin Öztürk, havalimanın basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili konuşan Öztürk, "Bunu şaşkınlık ile takip ediyorum. Bildiğim kadarıyla hakaretten sevk edildi. Teknik direktör hakemlere hakaret ettiği zaman sarı ya da kırmızı kart ile cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Hakaret yüz yüze olur. Tavana bakarak hakaret etmezsin. Öyle bir durum yok. Hakaret olduğunda 4. hakem, orta hakemi bilgilendiriyor. Bu sadece antrenör için olması gerekmiyor, biraz önceki 'Futbolcu geldi sana hakaret etti' diyor. Sonrasında orta hakem düdüğü çalıyor ve 4. hakemin yönlendirmesiyle kart gösteriyor. Şimdi bunların hiçbiri yok. 2 gündür, sponsor kardeş kulüp garip açıklamalar yapıyor. Hayretle izliyoruz. Demek sahada kazanamayınca, 11 yıldır kazanamayan kulübün alışkanlığa diğer kulüp de uymuş masa başında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yeni federasyona gerçekten çok güveniyoruz. Bizlerin oylarıyla seçildi. Ümit ediyorum ki, bu saçmalıklara aldanmazlar. Batshuayi ile ilgili 10 gün önceki olaydan bahsediliyor. Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Mert Hakan ile ilgili yine aynı maçta Fenerbahçe - Galatasaray maçında, Galatasaray seyircisine sözlü hakaretleri var, kameralar yakalamış. Bununla ilgili hiçbir şey yok. Tamamen bir algı operasyonu, ne tarafından tutarsanız dökülüyor. Biz işimize bakacağız. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp ne yapsın, otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. 3-0'dan sonra o penaltı olmasaydı, biliyorsunuz maç 5-6'ya gidecekti. Hakem yardımlarına koştu. Biz hiçbir şeyden şikayet etmeden önümüze bakacağız. Gerçekten bu federasyonun iyi işler yapacağına inanıyoruz, ümidimiz bu. Elimizden gelen desteği göstereceğiz. Ortamı germemeye çalışacağız ama bize olan saldırılara mutlaka cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gayri ciddi kişiler ve gayri ciddi durumlara cevap vermek istemiyoruz"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın dünkü düzenlediği basın toplantısında söylediği açıklamalarla ilgili ise Metin Öztürk, "Kalkıp bir Survivorcının lafıyla TFF'nin hareket edeceğini zannetmiyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Galatasaray Lisesi'nde çıkmış bir kulübüz. Üniversitesi olan bir kulübüz. O yüzden gayri ciddi kişiler ve gayri ciddi durumlara cevap vermek istemiyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, oradaki kendi yönetimdeki yarışmacılarla Türkiye Süper Ligi'nin kulüplerini, taraftarlarını, hocalarını, oyuncularını karıştıran bir kişiye cevap vermek abes iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin" şeklinde konuştu.

"2021 yılında bir televizyon kanalına RTÜRK tarafından illegal bahisle ilgili ceza geldi"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rize spor maçında forma sırt sponsorunun bir bahis sitesinde ait olduğunun gündeme gelmesinin ardından sponsorluğu askıya aldıklarını ifade eden Öztürk, "İllegal bahis dünkü söyleminde vardı. O çok önemli bir konu. İllegal bahis hepimizin mücadele etmesi gereken bir konudur. Biliyorsunuz bize bir spor kanalı reklam vermek istedi. Bizden araştırdık, girdik internet sitelerine gerçekten spor haberi var. Sonrasında sponsorluk anlaşması yaptık. Bir maçta forma sırt sponsoru olarak onların reklamı yayınladı. Sonrasında gerek kamuoyundan, gerek üyelerimizden gelen tepkilerle bunu askıya aldık. Futbol Federasyonu'na başvurduk ve izin aldık. Kendilerine başvurmadan ne sırtınıza, ne şortunuza hiçbir reklam alamazsınız. Futbol Federasyonu, sorumluluğu bizde olması kaydı ile izin verdi. Önceki günde federasyon bu izni iptal etti. İptal edince de kaldırdık. İllegal bahis deyince önemli bir konudur. Sanırım 2021 yılıydı. Bir televizyon kanalına RTÜRK tarafından bununla ilgili ceza geldi. Bu hangi kanaldı bilmiyorum. Bu kanalın hangi kanal olduğunu Acun Bey biliyordur. Ceza illegal bahis sitelerinin isimlerini yayınladığı için geldi" diyerek sözlerini tamamladı.