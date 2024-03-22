Mesut Özil'in kaslı haline Ronaldo'dan 3 kelimelik yorum

Bir dönemler Fenerbahçe forması da giyen ve geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil, adından söz ettirmeye devam ediyor.

KASLI HALİ ŞAŞIRTTI

Futbolu bıraktıktan sonra spor yapmaya başlayan Mesut Özil'in son hali ise dikkatlerden kaçmadı. 35 yaşındaki eski futbolcu'nun kaslı hali binlerce beğeni aldı.

"FENA DEĞİL KARDEŞİM"

Özil'in bu değişimine Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan dünya yıldız Cristiano Ronaldo da kayıtsız kalmadı. Ronaldo Özil'in paylaşımının altına, "Fena değil kardeşim" şeklinde bir yorum yaptı.

Ronaldo'nun o yorumu;

İşte Mesut Özil'in kaslı hali;