Tüm Zamanların En İyi 10 Dünya Kupası Efsanesi

Neredeyse bir yüzyıla yayılan 22 turnuvadaki binlerce oyuncu arasından tüm zamanların en iyi 10 Dünya Kupası efsanesini seçmeye çalışmak zor iş.

Bana göre, sıralamaları tartışmalı olsa da ilk altı ya da yedi isim açık. Ancak kalan yerleri dolduranlar kuşkusuz en fazla tartışmayı beraberinde getirecektir.

Örneğin Miroslav Klose'yi dışarıda bırakmak zor, ancak Dünya Kupası tarihinin en golcü isimlerinden biri olsa da 11'inci sıraya düşebilir.

Brezilyalı kanat oyuncusu Garrincha'ya da ilk 10'da yer açamadım. Ya da gerçek bir İtalyan ikonu olan Roberto Baggio'ya ve yalnızca 1958 turnuvasında 13 gol atan Fransa forveti Just Fontaine'e...

Hollanda ikonu Johan Cruyff, Portekizli forvet Eusebio ve Almanya'nın gol makinesi Gerd Müller gibi futbolun büyük isimleri de listede yer almıyor. Belki de bir ilk 20 listesi işimi kolaylaştırırdı?

Öte yandan mesela İspanya'nın 2010'daki kadrosunun kolektif olarak güzelliği, listede bireysel bir ismin yer almaması anlamına geliyor.

Peki listeye kimler giriyor? İşte aşağıda benim ilk 10'um...

10. Sör Geoff Hurst, İngiltere, 1966 Dünya Kupası finali

Aslında o maçta Hurst'un oynaması beklenmiyordu; çünkü İngiltere'nin yıldız golcüsü Jimmy Greaves grup aşamalarında sakatlanmıştı ve Batı Almanya'ya karşı oynanacak 1966 finali için iyileşmeye başlamıştı; Wembley'de ilk 11'de başlaması yönünde güçlü bir beklenti vardı.

Ancak Sör Alf Ramsey, yalnızca birkaç ay önce ilk kez millî forma giymiş olan oyuncuya güvenmeye devam etti ve sonrası tarihe geçti. West Ham forveti Hurst, muhteşem bir hat-trick yaparak İngiltere tarihindeki tek Dünya Kupası'nı kazanmasını sağladı.

Hurst hiçbir şekilde o takımın en yetenekli ya da en ikonik oyuncusu değildi, ancak finalde yapılan bir hat-trick görmezden gelinemez. Bu, yalnızca dört yıl önce Katar'da Fransa'dan Kylian Mbappe'nin de başardığı, ancak talihsiz şekilde kaybeden tarafta olduğu efsanevi bir başarı.

9. Cafu, Brezilya, 1994 & 2002 Dünya Kupası

Üst üste üç Dünya Kupası finalinde oynayan tek oyuncu, Cafu.

Hücuma sıkça katılan defans oyuncusu, 1994'te Rose Bowl'da Brezilya'nın İtalya'yı penaltılarla yenmesinde yedekten oyuna girdi, dört yıl sonra Fransa'da kaybeden finalist oldu ve ardından 2002'de Japonya ve Güney Kore'de kaptan olarak kupayı kaldırdı.

Cafu bir Dünya Kupası efsanesi; dört turnuvada elde ettiği 16 galibiyetten daha fazlasına yalnızca Klose sahip, ancak aynı zamanda köklerini unutmayan bir efsane. 2002'de kupayı kaldırmadan önce kanarya sarısı formasına, büyüdüğü São Paulo'daki gecekondu mahallesine gönderme olarak "%100 Jardim Irene" yazdı.

8. Paolo Rossi, İtalya, 1982

Rossi'nin Dünya Kupası masalı, tüm zamanların en ikonik maçlarından birinde Brezilya'ya karşı başladı. Barcelona'da çınlayan kornaların eşliğinde oynanan bu tarihi karşılaşmada İtalya'nın gücünün savunması olması bekleniyordu, ancak hat-trick kahramanı olan Rossi oldu. İlk yarıda iki gol attı ve ikinci yarıda galibiyet golünü kaydetti.

Bunlar aynı zamanda forvet oyuncusunun, o yılın başlarında (kendisinin hep reddettiği) bir şike skandalı nedeniyle aldığı iki yıllık cezadan dönmesinin ardından İtalya adına attığı ilk gollerdi. Ancak son golleri de olmayacaktı.

Ceza sahasının yırtıcı golcüsü, Polonya'ya karşı yarı final galibiyetinde iki gol kaydetti ve ardından Bernabeu'daki finalde İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 mağlup etmesinde açılış golünü atarak 1938'den bu yana ilk Dünya Kupası zaferine katkı sağladı.

Rossi'nin attığı altı gol, ona turnuvanın Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerinin yanı sıra Dünya Yılın Futbolcusu ödülünü de kazandırdı.

7. Zinedine Zidane, Fransa, 1998

1998'de Fransa'nın Dünya Kupası zaferini kutlamak için Champs-Élysées'yi dolduran bir milyondan fazla coşkulu taraftarın ortasında Arc de Triomphe üzerine Zidane'ın görüntüsü yansıtılıyordu.

Cezayir kökenli ikinci kuşak bir göçmen olan ve Marsilya'nın kuzeyindeki beton yüksek katlı binalarda büyüyen Zidane, sonunda dünyanın en büyük futbol ödülünü kazanan çok kültürlü takımın sembolü ve yüzüydü.

Fransa savunma oyuncusu Lilian Thuram bana, "Zidane'ın fark yaratacak oyuncu olduğunu fark ettik" dedi.

Bu görkemli orta saha oyuncusunun Dünya Kupası mirası bir bütündür: Önemli goller, baleyi andıran ustalık ve zaman zaman kontrolünü kaybederek gördüğü kırmızı kartların bir karışımı adeta... Fransa'nın 2006'da İtalya'ya karşı kaybettiği final, elbette Zidane'ın Marco Materazzi'ye kafa atmasıyla hatırlanır. Ancak 1998'de de grup aşamasında Suudi Arabistan karşısında kırmızı kart gördüğü için iki maçı kaçırmıştı.

Çeyrek finalde geri döndü, finalde Brezilya'ya karşı sergilediği ustalıkla iki gol attı ve Paris'te çılgın kutlamaların başlamasına yol açtı.

6. Kylian Mbappe, Fransa, 2018

Mbappe'nin Dünya Kupası hikayesi hâlâ yazılıyor. 27 yaşında olan ve önünde potansiyel olarak iki hatta üç turnuva daha bulunan Fransa'nın süper yıldızı, kariyerini noktaladığında bu listenin zirvesine meydan okuyabilir.

Forvet oyuncusu, 2018'de 19 yaşında Rusya'da parladı. Fransa'nın gelmiş geçmiş en genç golcüsü oldu, son 16 turunda Arjantin'e attığı iki golle 1958'de Pele'den bu yana bir eleme maçında iki gol atan ilk genç oyuncu unvanını kazandı ve ardından takımının Hırvatistan'ı mağlup ettiği finalde gol atarak Pele'den sonra bunu başaran ilk genç oyuncu oldu.

Mbappe'nin kariyeri tartışmalı şekilde Dünya Kupalarında zirveye ulaştı. Paris St-Germain ve şimdi Real Madrid ile golcülüğünü sürdürmesine rağmen her iki kulüple de Şampiyonlar Ligi kazanamayan oyuncu, en büyük sahnede en parlak performanslarını Fransa ile sergiledi.

Yalnızca 2022 finalinde Arjantin'e karşı gösterdiği performans ve göz kamaştırıcı bir vole de içeren hat-trick'i, oyunun en büyük ödülünü ikinci kez kazanmayı hak edecek düzeydeydi. Ancak karşısında Lionel Messi ve arkadaşları vardı…

5. Franz Beckenbauer, Batı Almanya, 1974 kupasının galibi (ve 1990'da Almanya'nın teknik direktörü)

1966'da ikincilik ve dört yıl sonra üçüncülük. Franz Beckenbauer, nihayet 1974'te Batı Almanya'yı şampiyonluğa taşıyarak Dünya Kupası'nı kaldırdı ve takımını büyük favori olarak gösterilen Hollanda karşısında zafere götürdü.

Topla oynama becerisi yüksek zarif bir savunma oyuncusu olan Beckenbauer, Cruyff'un takımının oyun anlayışını durdurmada ev sahibi ekibe liderlik etti; hem de takımı henüz topa dokunmadan ikinci dakikada bir penaltı golüyle geriye düşmüş olmasına rağmen.

Bu, onun oyuncu olarak katıldığı üçüncü ve son turnuva oldu, ancak Der Kaiser, teknik direktör olarak geri dönerek ülkesini üst üste finallere taşıdı.

Batı Almanya 1986'da Arjantin'e yenildi, ancak dört yıl sonra Beckenbauer, İtalya'da takımının intikam almasıyla hem oyuncu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası kazanan seçkinler arasına katıldı.

4. Lionel Messi, Arjantin, 2022 Dünya Kupası

Messi ve Cristiano Ronaldo, 30'lu yaşlarının ilerleyen dönemlerine gelmişti ve aralarında bir Dünya Kupası zaferi sahibi yoktu. Arjantin'in simgesi olan Messi ise Katar'da Suudi Arabistan'a karşı alınan sürpriz açılış yenilgisinin ardından erken bir elenişle karşı karşıya kalmıştı.

Ancak beşinci turnuvasında Messi takımının kaderini tersine çevirdi. Meksika'ya karşı bir gol ve bir asist yaptı, ardından son 16 turunda Avustralya'ya karşı gol attı, çeyrek finalde Hollanda karşısında penaltıdan bir gol kaydetti ve yarı finalde Hırvatistan'a karşı bir penaltı daha attı.

Messi, Fransa'ya karşı oynanan finalde bir kez daha parladı. İki gol atarak turnuvadaki gol sayısını yediye çıkardı, ardından penaltı atışlarında da gole çevirerek Arjantin'in Diego Maradona'nın 1986'daki başarısından bu yana ilk Dünya Kupası'nı kazanmasını sağladı.

3. Ronaldo, Brezilya, 1994 & 2002 Dünya Kupası

Cafu gibi, forvet Ronaldo da Brezilya'nın 1994'te Dünya Kupası'nı kazandığı kadrodaydı ancak henüz 17 yaşında olduğu için forma giymedi.

Dört yıl sonra ise zirvedeydi; hız, beceri ve acımasız bitiriciliğin durdurulamaz birleşimi onu dünyanın en iyi oyuncusu haline getirmişti.

Brezilya finale ulaşırken dört gol attı, ancak maç öncesinde geçirdiği bir nöbet ve oynayıp oynamayacağı konusundaki belirsizlik, üretken forvetin kendisinden çok uzak bir görüntü sergilemesine neden oldu.

2002'deki bir sonraki Dünya Kupası'ndan önceki yıllar ciddi bir diz sakatlığıyla gölgelendi; Ronaldo Inter Milan ya da Brezilya formasıyla neredeyse hiç oynayamadı ve turnuvadaki yeri şüpheliydi.

Ancak Japonya ve Güney Kore'de yeniden parlak anlar yakalayabildi; Almanya'ya karşı finalde attığı iki gol de dahil olmak üzere sekiz gol atarak Paris'teki acı hatıraları geride bıraktı.

Ronaldo, dört yıl sonra Almanya'daki turnuvada Dünya Kupası gol sayısını o dönemin rekoru olan 15'e yükseltti.

2. Diego Maradona, Arjantin, 1986 Dünya Kupası

Bu listede ikinci sırada yer alıyor, ancak Maradona'dan daha "gişe değeri" yüksek kimse yok.

1978'de Arjantin'in Hollanda'yı yenerek ilk Dünya Kupası'nı kazandığı turnuvada henüz 17 yaşında olduğu için kadroya alınmayan Maradona, futbolun en büyük organizasyonundaki ilk deneyimini dört yıl sonra yaşadı; ancak Brezilya ile oynanan sert bir karşılaşmada oyundan atıldı.

Maradona'nın belirleyici turnuvası 1986'da Meksika'da geldi. Tartışmasız tarihin en iyi turnuvalarından biri, çeyrek finalde İngiltere'ye attığı iki golle hatırlanır.

Bunlardan ilki meşhur "Tanrı'nın Eli" anıydı. İkincisi ise saf bir deha ürünüydü. Kendi yarı sahasından başladığı cesur bir driplingle İngiltere oyuncularını Azteca'nın çimlerinde adeta yere serdi, ardından kaleci Peter Shilton'u geçerek golü attı.

Yarı finalde Belçika'ya karşı da iki gol attı, ardından finalde Batı Almanya'yı dize getirip Arjantin'i şampiyonluğa taşıdı. Turnuvayı beş gol ve bir o kadar asistle tamamladı.

Gözyaşları içindeki Maradona'nın Arjantin'i 1990'da finali kaybetti ve dört yıl sonra El Pibe de Oro (Altın Çocuk), grup aşamasında yasaklı maddeler nedeniyle pozitif test sonucuyla evine gönderilerek, peşini bir gölge gibi takip eden skandalla Dünya Kupası serüvenini noktaladı.

1. Pele, Brezilya, 1958, 1962 & 1970 Dünya Kupası

Listenin bir numarasında başka kim olabilir ki, büyük Pele'den başka? Üç Dünya Kupası kazanan tek oyuncu; hem de farklı on yıllarda, ve nesiller boyunca bu sporun en ikonik ismi.

1950'de Brezilya'nın Maracana'da Uruguay'a karşı aldığı şok yenilginin ardından babasına Dünya Kupası'nı kazanacağına dair söz verdiği bilinen Pele, 1958'de henüz 17 yaşındayken Fransa'ya karşı yarı finalde yaptığı hat-trick ve finalde İsveç'e attığı iki golle futbol dünyasının dikkatini üzerine çekti.

Dört yıl sonra Brezilya kadrosunun bir parçasıydı, ancak açılış maçında gol attıktan sonra sakatlık nedeniyle turnuvanın büyük bölümünü kaçırdı. Şampiyonluk madalyasını ancak daha sonra aldı. 1966'da ise dünyanın en büyük oyuncusu olarak gördüğü sert muamele nedeniyle bir daha bu turnuvada oynamayacağına yemin etti.

Ancak 1970'e gelindiğinde Pele geri dönmüştü. Meksika'da ülkesinin beklentilerini omuzlarında taşıyan forvet, yetenek, yaratıcılık ve yenilikçilik açısından en iyi dönemindeydi; sarılar içinde göz kamaştırırken takımı finale etkileyici bir şekilde ulaştı ve finalde İtalya'yı 4-1 mağlup etti; Pele ilk golü attı ve diğer iki gole de asist yaptı.

Elbette Pele, tüm zamanların en efsanevi Dünya Kupası yıldızı.