- Mert Hakan Yandaş : "Yarın aynı iştahla, plana sadık kalarak sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz"

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş :

"Kimseyi hedef almadım. Futbolda kalan herkese saygım sonsuz"

"Şampiyon olacaksak benimde ismimin bu hikayede geçmesini çok istiyorum"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Union SG maçı hakkında yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için rehavete kapılmak istemediklerini söyleyerek, "Yarın aynı iştahla, plana sadık kalarak, sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe yarın saat 20.45'te sahasında Belçika takımı Union SG ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe olarak, Türkiye'yi Avrupa kupalarında nisan ayına taşımak istediklerini söyleyerek sözlerine başlayan Mert Hakan Yandaş, "Camia ve takım olarak öncelikli hedefimiz budur. İlk maçımız bizim açımızdan iyi geçmesi güzel bir durum oldu. İyi oyuncuları olan sisteme bağlı sert bir takıma karşı oynadık. 3-0'lık bir sonucu biz de beklemiyorduk. Takım, orada plana sadık kalarak, taktik disiplinle inanılmaz bir mücadele ve özveri gösterdi. 3-0'la buraya gelmek çok büyük avantaj ama bu turun bittiği ve çeyrek finale kaldığımızı göstermez. Yarın aynı iştahla plana sadık kalarak sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kimseyi hedef almadım. Futbolda kalan herkese saygım sonsuz"

Kasımpaşa ve Pendikspor maçlarında attığı golleri ve hislerini paylaşan Yandaş, "İdmanlarda zaten özel olarak bütün oyuncular idmandan sonra şut çalışması yapıyoruz. Birbirimizle yarışma halinde oluyor. Bu yüzden de ceza sahası dışından atılan gol olarak takımımız öndedir. O özellikli topa iyi vuran birçok oyuncumuz var. 2 haftadır üst üste gol atmam benim için mutluluk verici bir durum. Ama bundan ziyade takımın kazanması benim için daha önemli. Gol atmanın duygusu tabii bambaşka ama 3 puan almadıktan sonra hiçbir önemi ve anlamı olmuyor. İnşallah bu böyle ben ya da başka bir olarak devam eder. Kim atarsa atsın kazanmaya devam ederiz. Gol sevincine gelince, oyuna odaklı kalmak istiyorum. Coşkuyla devam eden, kendi kulübemize kadar devam ettirdiğim ve bundan sonrada aynı şekilde devam ettireceğim bir gol sevinciydi. Kimseyi hedef almadım. Futbolda kalan herkese saygım sonsuz" diye konuştu.

"Şampiyon olacaksak benim de ismimin bu hikayede geçmesini çok istiyorum"

2 sene önce de İsmail Kartal yönetiminde iyi bir sezon geçirdiğinden bahseden Yandaş, "10-11 asist yapmıştım. Hocamızın oyun planı uyduğumu ve benden istediklerini yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu sezona da çok iyi başladım ama talihsiz bir sakatlık yaşadım ve sonraki süreçler benim için çok yıpratıcı oldu. Malum Kayserispor maçı. Sakatlık ciddi bir şekilde tabanda oluşan ve 2 ay süren döndükten sonra da 3 haftalık çok kötü bir sürecim vardı. O süreçten nasıl çıkacağımı bilmiyordum ve beni çok yıpratmıştı. Ondan sonraki süreçte de ayrılma durumum konuşulmaya başladı. Bende 3,5 sezonun vermiş olduğunu bir emek vardı. Doğru ya da yanlış, iyi kötü zamanlarım oldu. Pes etmek istemedim. Kalmak istedim. O dönemde hocamızın zamanın gelecek ve yeri geldiğinde cevabını vereceksin gibi bir konuşmamız oldu. Buna hep inandım ve buna inanarak çalışmaya devam ettim. İlk Adana maçıyla birlikte başlayan süre alma serüvenim buraya kadar devam etti. Çok çalıştım ve kendimi affettirmek için bir şeyler vermem gerekiyordu. Şampiyonluk yolunda eğer şampiyon olacaksak benim de ismimin bu hikayede geçmesini çok istiyordum. Henüz başlangıç ve şampiyon olursak çok mutlu olurum" diye sözlerini noktaladı.